Confira a agenda cultural desta terça-feira, 11 de março (11/3)

Foto: Micaela Menezes/Divulgação "D-Ex-Votos: Rito Inicial" marca a abertura da Mostra de Artes da Porto Iracema das Artes (Mopi)

Começa nesta terça-feira, 11, mais uma edição da Mostra de Artes da Porto Iracema das Artes (Mopi). A programação ocorre até o fim de março, com 33 atividades gratuitas. Nesta terça-feira, 11, é realizada a abertura de processo de "D-Ex-Votos: Rito Inicial".

Quando : terça-feira, 11, às 19 horas; Mopi ocorre até 30 de março

: terça-feira, 11, às 19 horas; Mopi ocorre até 30 de março Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito. Classificação: 18 anos





O Intruso

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 11, o filme "O Intruso". Em Londres, um refugiado aparece nu em uma mala na margem do rio Tâmisa. Ele se apresenta a uma família burguesa de classe alta, sendo convidado a morar como funcionário. O homem passa a seduzir cada membro da família em uma série de encontros sexuais explícitos, virando o mundo deles de cabeça para baixo, permitindo que se redefinam de maneiras radicais.

Quando : terça-feira, 11, às 19h10min

: terça-feira, 11, às 19h10min Onde : Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria

: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria Classificação indicativa: 18 anos

Iceland

Para quem deseja aproveitar um tempo "congelante", segue disponível a atração Iceland, no Shopping RioMar Fortaleza. A estrutura oferece ambiente climatizado a temperatura de 15° C abaixo de zero. São mais de 30 toneladas em esculturas interativas feitas de gelo cristalino.

Quando : de segunda-feira a sexta-feira, das 15h às 21 horas, e sábados e domingos, das 13h às 21 horas

: de segunda-feira a sexta-feira, das 15h às 21 horas, e sábados e domingos, das 13h às 21 horas Onde : Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu) Quanto: R$ 129,90 (inteira) e R$ 64,90 (meia); vendas no Sympla e no local

Movimento Armorial

Segue em exposição no Espaço Cultural Unifor a mostra "Armorial 50". A iniciativa celebra cinco décadas do Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna (1927-2014), que uniu as matrizes populares e eruditas da cultura brasileira em uma expressão artística autêntica e inovadora. A exposição reúne cerca de 140 obras.

Quando : visitação de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 12h às 18 horas

: visitação de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 12h às 18 horas Onde : Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

: Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito

Café cearense

Segue aberta a exposição "Caminhos do Café No Ceará - Memória, Inovação, Mundo do Trabalho". A mostra, que é gratuita, apresenta viagem pela origem do café.