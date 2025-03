Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 12 de março

Quem nasce sob esta influência reúne as mais belas qualidades da alma e da personalidade. Será conhecido por seu ótimo caráter, pela amabilidade e por sua bondade para com todas as pessoas. Suportará todos os problemas sem reclamar, tem a consciência clara e sabe sempre quando e como agir. Eterno lutador, será um estímulo positivo para cada um e para a coletividade.

O SANTO São Luís Orione

Nasceu em Pontecuore, Itália, no dia 23 de junho de 1872. Era filho de camponeses muito simples. Recebeu os fundamentos da fé no próprio lar e já iniciou a juventude pensando em ser sacerdote. Ingressou no Oratório Salesiano em Turim, fundada por Dom Bosco. Ordenado em 1895, passou, a se dedicar aos necessitados. Viajou pela Itália pedindo doações e ajuda material para as obras de caridade. Fundou congregações como a Pequena Obra da Divina Providência, a dos Padres Orionitas e das Irmãs Sacramentinas. Nessas duas últimas fundações, um dos objetivos era admitir religiosos cegos, coisa que, na época, era difícil. A Obra de São Luís Orione está no Brasil desde 1914, em casas que abrigam órfãos, deficientes, idosos e em hospitais para os necessitados. Faleceu aos 68 anos no dia 12 de março de 1940.