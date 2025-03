Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 14 de março

Áries 21/03 a 20/04 Desafios surgem tanto em casa quanto no trabalho, exigindo uma organização mais cuidadosa das tarefas. Busque equilibrar suas obrigações sem deixar de lado seu bem-estar, já que a Lua entra em tensão com Vênus.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua Cheia em desarmonia com o Sol, Saturno e Netuno, sugere a necessidade de ter cautela ao expressar suas opiniões em grupo, além de aperfeiçoar sua diplomacia ao interagir com outras pessoas. Diminua o ritmo e preserve sua privacidade emocional.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Equilibrar as demandas da casa e do trabalho pode ser complicado com a Lua Cheia tensionada com o Sol, Saturno e Netuno, exigindo organização e definição de prioridades. Evite expor demais suas emoções.

Câncer 21/06 a 22/07 O momento exige cautela na maneira como você se comunica, já que a Lua Cheia entra em tensão com o Sol, Saturno e Netuno. Não permita que as dificuldades externas abalem seu equilíbrio e valorize momentos de introspecção.

Leão 23/07 a 22/08 Questões relacionadas à área financeira podem se tornar um desafio devido à tensão da Lua Cheia com o Sol, Saturno e Netuno, oferecendo uma oportunidade para aprimorar a administração dos seus recursos. Surge a necessidade de trabalhar aspectos relacionados à instabilidade emocional.

Virgem 23/08 a 22/09 Lidar com um ambiente resistente a mudanças pode ser complicado, exigindo inteligência emocional e sensatez. Evite compensar frustrações com gastos impulsivos, pois a tensão entre Lua e Vênus afeta a área financeira.

Libra 23/09 a 22/10 O dia pode trazer inquietações internas que interferem no seu senso crítico e nas suas escolhas, com a presença da Lua Cheia na área de desafios em tensão com o Sol, Saturno e Netuno. Priorize o autocuidado e momentos de bem-estar.

Escorpião 23/10 a 21/11 A tensão da Lua Cheia com o Sol, Saturno e Netuno no setor social pode trazer frustrações nas relações, mas também abre espaço para enxergar a realidade com mais clareza. Reserve um tempo para si e valorize o bem-estar emocional.

Sagitário 22/11 a 21/12 As obrigações podem gerar preocupações e estresse neste período em que a Lua Cheia entra em tensão com o Sol, Lua, Saturno e Netuno, exigindo mudanças que te ajudem a se reorganizar. O equilíbrio nas interações sociais é essencial.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Abandonar idealizações é essencial para corrigir falhas no caminho e alinhar melhor seus objetivos, como sugere a Lua Cheia na área espiritual em tensão com o Sol, Saturno e Netuno. Organize sua rotina e cultive o equilíbrio emocional.

Aquário 21/01 a 18/02 A desarmonia entre a Lua Cheia com o Sol, Saturno e Netuno no setor financeiro sugere a necessidade de ajustes na administração dos seus bens e das finanças. Busque estruturar melhor o dia a dia e fortaleça sua autoconfiança.