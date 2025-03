Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 17 de março

ÁRIES

Sua sensibilidade está em alta, mas é essencial estabelecer limites para não absorver excessivamente os problemas dos outros. Com a Lua tensionada a Mercúrio, Vênus e Marte, tente oferecer apoio sem se sobrecarregar emocionalmente.

TOURO

A tendência de buscar realização em atividades do dia a dia cresce, mas é preciso se adaptar aos imprevistos para evitar erros, já que a Lua está em tensão com Mercúrio, Vênus e Marte. Melhore a comunicação com as pessoas ao seu redor.

GÊMEOS

O desejo de compartilhar momentos de lazer com outras pessoas aumenta, porém é fundamental respeitar seus próprios limites devido à tensão lunar envolvendo Mercúrio, Vênus e Marte. Evite exageros que possam comprometer suas finanças.

CÂNCER

A busca por acolhimento no ambiente familiar pode gerar expectativas difíceis de serem atendidas agora, já que a Lua no setor doméstico está em tensão com Mercúrio, Vênus e Marte. Priorize o seu bem-estar.

LEÃO

A Lua amplia sua capacidade de comunicação, tornando seu discurso mais envolvente. No entanto, conflitos emocionais podem surgir diante dos desafios, devido à tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Marte. Isso exige autoconhecimento e controle emocional.

VIRGEM

Sua generosidade se destaca, assim como a vontade de investir no próprio conforto. Contudo, tenha moderação, pois gastos impulsivos podem causar transtornos, já que a Lua se desalinha com Mercúrio, Vênus e Marte. Defina suas prioridades.

LIBRA

O desejo de concretizar os planos para o futuro se intensifica, mas circunstâncias adversas podem exigir paciência e flexibilidade. A tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Marte exige serenidade para lidar com possíveis desafios e limitações.

ESCORPIÃO

A Lua na área de crise aumenta sua sensibilidade ao lidar com desafios, o que pode comprometer seu entendimento, equilíbrio e confiança. Encare as situações como oportunidades para abandonar ilusões.

SAGITÁRIO

Idealizações excessivas podem gerar decepções nos relacionamentos, seja por expectativas irreais ou falta de reciprocidade. No entanto, a harmonia entre Lua e Júpiter favorece o resgate de momentos prazerosos compartilhados com outras pessoas.

CAPRICÓRNIO

O entusiasmo pelo alcance das suas metas cresce, mas pode entrar em conflito com um ambiente mais crítico e exigente. Aproveite a harmonia entre Lua e Júpiter para valorizar o que já está ao seu alcance e aplicar suas habilidades de planejamento.

AQUÁRIO

A Lua no setor espiritual, intensifica seu interesse por reflexões mais subjetivas sobre a vida. No entanto, isso pode dificultar o gerenciamento das demandas do dia a dia. A harmonia entre Lua e Júpiter sugere que encontrar prazer nas responsabilidades pode ser a chave para o equilíbrio.

PEIXES

A sintonia entre Lua e Júpiter favorece o bem-estar emocional e o cultivo da sensibilidade. No entanto, é importante equilibrar suas necessidades individuais com as demandas coletivas, evitando conflitos, já que as divergências de ideias, território e ego podem surgir.





O anjo Haiaiel

Quem nasce sob esta influência luta contra qualquer tipo de injustiça e sabe discernir entre o certo e o errado. Sua maneira de pensar, essencialmente correta, se espelha em seu comportamento. Combate a falsidade e é conhecido pela maneira como se expressa. Sua existência é sinônimo de abundância e felicidade. Deverá lembrar-se que todos os momentos difíceis levam ao crescimento espiritual.





O santo - São Patrício da Irlanda

Nasceu na Grã-Bretanha por volta de 380. Oração, penitência e uma vida de entrega a Deus foram capacitando São Patrício a responder diante das tribulações da vida. Aos 16 anos, foi preso por piratas irlandeses. Conseguiu fugir para a França, onde continuou seu discernimento na busca da vontade de Deus. Tornou-se sacerdote missionário, evangelizando na Inglaterra e na Irlanda. Já como bispo, salvou muitas almas através de seu testemunho de santidade, a ponto de tornar a antiga Irlanda toda católica, do empregado ao rei. A história da Irlanda ficou marcada com a contribuição de São Patrício, que, através da construção que fez de diversos mosteiros, deixou nesse lugar a fama de "ilha dos mosteiros". Faleceu com cerca de 80 anos.