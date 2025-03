Confira a agenda cultural desta terça-feira, 18 de março (18/3)

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo, em 11/12/2023 Raymundo Netto é autor de "Coisas engraçadas de não se rir"

Ocorre na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) nesta terça-feira, 18, o lançamento do livro de crônicas "Coisas Engraçadas de Não Se Rir", de Raymundo Netto. O escritor, editor, cronista do Vida&Arte e integrante da Fundação Demócrito Rocha (FDR) promove encontro com amigos e leitores para bate-papo mediado pelo poeta, filósofo e professor Renato Pessoa. Quem adquiriu o livro durante campanha de pré-venda poderá receber a obra durante o evento.

Quando : terça-feira, 18, às 18 horas

: terça-feira, 18, às 18 horas Onde : Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

: Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Valor do livro : R$ 60

: R$ 60 Entrada gratuita





Pintosas

A Cia Barlavento realiza até quinta-feira, 20, apresentações do espetáculo "Pintosas". Dirigido por Circe Macena, o trabalho é fruto da pesquisa de Jessi Almeida e Anderson Vieira, dois bailarinos pretos, periféricos e gays, que realizaram uma criação cênica sobre seus corpos afeminados, as diversas violências enfrentadas pela comunidade LGBTQIAPN e suas potências na persistência em (re)existir.

Quando : de terça-feira, 18, a quinta-feira, 20, às 19h30min

: de terça-feira, 18, a quinta-feira, 20, às 19h30min Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); ingressos no Sympla e na bilheteria





Drama

Os cinemas dos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi Bosque e o Cinema do Dragão exibem nesta terça-feira, 18, o filme "Pequenas Coisas Como Estas". Um comerciante de carvão e madeira leva uma vida simples com a família. Durante o Natal, ele faz uma descoberta perturbadora sobre o convento local e as jovens mulheres que ali vivem. A revelação o obriga a enfrentar as consequências morais e sociais de suas ações em uma comunidade profundamente marcada pela influência da Igreja Católica e seus silêncios.

Salas e horários: Ingresso.com





Better Man

Biografia singular do astro pop britânico Robbie Williams, "Better Man" está em cartaz em Fortaleza. O filme narra a trajetória cheia de altos e baixos do cantor, embalada pelos grandes sucessos da sua carreira. A obra é contada a partir da perspectiva de Robbie e acompanha sua jornada desde a infância, passando por sua experiência como o membro da boyband de sucesso Take That, até suas conquistas como artista solo recordista.

Salas e horários: Ingresso.com





Lia de Itamaracá

Segue disponível a exposição "Lia de Itamaracá - Cirandar é Resistir". A mostra apresenta a história da artista pernambucana de 81 anos.

Quando : visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e domingo, das 10h às 19 horas

: visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e domingo, das 10h às 19 horas Onde : Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Mais informações : (85) 3453-2770 e Instagram @caixaculturalfortaleza.

: (85) 3453-2770 e Instagram @caixaculturalfortaleza. Gratuito