Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 19 de março

A Lua amplia sua percepção sobre as demandas do dia a dia. É um período propício para priorizar o bem-estar e o conforto, além de nutrir conexões importantes. Tenha mais organização e equilíbrio.

Câncer 21/06 a 22/07

A Lua favorece um momento propício para interações coletivas, onde as afinidades se fortalecem e as divergências abrem espaço para debates enriquecedores. Seja no âmbito social, familiar ou profissional, valorize as reflexões compartilhadas.