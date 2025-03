Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 24 de março

ÁRIES

O céu da semana traz um impulso extra para sua produtividade, ajudando a renovar seus objetivos e sua vida profissional, com a chegada de Netuno em seu signo, marcando um período de maior intuição e conexão com a sensibilidade.

TOURO

O céu da semana favorece mudanças internas e momentos de reflexão. Olhar para dentro e acolher suas emoções pode ser um caminho importante para se conhecer melhor, já que Netuno atua no setor de crise.

GÊMEOS

O céu da semana indica que a introspecção pode ajudar a enfrentar os obstáculos e enxergar a vida com mais otimismo. Netuno movimenta o setor das amizades, incentivando uma postura mais solidária e compreensiva em suas relações.

CÂNCER

O céu da semana favorece interações mais leves e colaborativas com quem está ao seu redor. Netuno atua no setor profissional, aproximando você de sua vocação e direcionando para um propósito maior.

LEÃO

O céu desta semana traz energia para que o dia a dia se torne mais dinâmico, com o otimismo ajudando a manter o ritmo. Netuno movimenta o setor espiritual, despertando o desejo de buscar experiências que tragam mais conexão com o lado mais profundo da existência.

VIRGEM

O céu da semana traz motivação e abertura para novas conexões com quem compartilha dos mesmos ideais. Netuno fortalece sua sensibilidade e percepção, favorecendo momentos de introspecção e autoconhecimento.

LIBRA

O céu da semana destaca um momento de renovação nas relações, favorecendo tanto o lado afetivo quanto os interesses compartilhados. Netuno aumenta sua empatia e solidariedade, fortalecendo a cumplicidade nos vínculos.

ESCORPIÃO

Trocas afetivas e intelectuais fluem com mais naturalidade, permitindo interações mais significativas. Netuno movimenta sua rotina, incentivando a inclusão de práticas meditativas que promovam equilíbrio e bem-estar.

SAGITÁRIO

A comunicação se torna mais ágil e dinâmica, beneficiando tanto questões práticas quanto ideias criativas. Netuno incentiva um olhar mais sensível para as necessidades coletivas, promovendo maior conexão com o social.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana traz um ar mais leve e amigável para as interações do dia a dia. Netuno movimenta o setor familiar, incentivando conexões emocionais mais profundas e momentos especiais com pessoas próximas.

AQUÁRIO

O céu da semana destaca um período de renovação emocional ao superar desafios internos. Netuno fortalece sua comunicação, aumentando sua empatia e sensibilidade, o que favorece diálogos mais harmoniosos.

PEIXES

Convívio mais tranquilo e acolhedor com quem está ao seu redor. Netuno incentiva generosidade e reflexão sobre valores.





O anjo Leuviah

Este Anjo exerce domínio sobre a filosofia, a teologia, as altas ciências, as artes e as profissões liberais. Quem nasce sob essa influência, aprenderá tudo fácil e rapidamente, inclusive idiomas, porque traz lembranças de outras encarnações. Está sempre transformando, nascendo, morrendo e renascendo em todas as áreas, tanto na vida sentimental como profissional.





O SANTO Santo Óscar Romero

Aos 13 anos, o jovem manifestou o desejo de ser sacerdote: entrou para o seminário e, mais tarde, foi enviado a Roma, para concluir seus estudos, onde recebeu a ordenação sacerdotal, em 1942. No dia 24 de março de 1980, Dom Romero participou de um retiro espiritual para sacerdotes. Na Missa vespertina, que celebrou, disse: "Aqueles que se dedicam ao serviço dos pobres, por amor de Cristo, vivem como o grão de trigo que morre…". Desta forma, Dom Óscar Romero tornou-se aquele grão de trigo, oferecendo seu sangue pela "redenção e ressurreição" do seu povo. Em 14 de outubro de 2018, usando o cíngulo manchado de sangue, que Romero usou na sua última Missa, o Papa Francisco declarou este Arcebispo mártir, Santo da Igreja.