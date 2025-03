Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 25 de março

Áries 21/03 a 20/04 A conexão entre Lua, Plutão e Júpiter despertam uma percepção mais sensível às necessidades das pessoas próximas, incentivando a cooperação em prol de metas compartilhadas, especialmente em momentos de mudança. Talentos diferentes se complementam, impulsionando ações ousadas.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua no setor profissional se alinha a Plutão e Júpiter, tornando o pensamento estratégico e criativo aliados essenciais para lidar com as transformações. Explore novas abordagens e compartilhe ideias com quem está ao redor para expandir possibilidades e ampliar seu alcance.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O senso crítico se intensifica com a junção da Lua e Plutão na esfera espiritual, levando a questionamentos que ajudam a enxergar as mudanças no mundo como oportunidades de crescimento. O que se transforma não é o cenário, mas a maneira como você o percebe.

Câncer 21/06 a 22/07 Momentos de recolhimento são valiosos para refletir e criar estratégias diante dos desafios, como sugere o encontro da Lua com Plutão. No entanto, não se afaste de quem convive com você, pois essas relações podem trazer reflexões importantes para esse processo.

Leão 23/07 a 22/08 O diálogo se fortalece e se torna uma ferramenta essencial para enfrentar tempos de mudança, com a Lua e Plutão destacando a importância das alianças. Estabelecer estratégias em conjunto pode ampliar possibilidades e proporcionar soluções mais abrangentes.

Virgem 23/08 a 22/09 A rotina pode trazer situações que demandam um olhar mais estratégico, exigindo soluções para questões intelectualmente complexas e que precisam de ações bem organizadas. Se abra para novas perspectivas.

Libra 23/09 a 22/10 A convivência social exige atenção e discernimento para lidar com mudanças que afetam o coletivo, pois a Lua se alinha com Plutão e Júpiter. Analise as informações que circulam nas redes sociais com cautela. Escolha bem suas palavras e evite tomar decisões baseadas apenas na opinião da maioria.

Escorpião 23/10 a 21/11 Uma nova forma de enxergar as situações pode abrir caminhos para superar desafios e fortalecer os laços de confiança. Equilibrar inovação e tradição pode ser um ponto forte neste momento.

Sagitário 22/11 a 21/12 O desejo por ambientes mais tranquilos e interações seletivas se faz presente, favorecendo conversas profundas e reflexões que enriquecem sua visão de mundo. Caso esteja só, leituras voltadas ao autoconhecimento podem trazer novas perspectivas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A administração do dia a dia se beneficia de uma mudança de perspectiva, destacando detalhes que costumam ser ignorados, já que a Lua se alinha com Plutão e Júpiter. Aproveite ao máximo recursos que estão sendo pouco utilizados.

Aquário 21/01 a 18/02 A presença da Lua e de Plutão em seu signo amplia sua sensibilidade, fortalecendo a introspecção e o autoconhecimento. Inserir atividades culturais na rotina ou passar mais tempo em contato com a natureza pode estimular o pensamento crítico.