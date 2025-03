Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 27 de março

O SANTO São Ruperto

Descendia dos rupertinos, família que dominava com o título de conde a região do médio e do alto Reno. Dessa família nasceu também outro São Roberto (ou Ruperto) de Bingen. No ano de 700, sentiu-se impulsionado à pregação e ao testemunho monástico indo à Baviera. Perto do rio Salzach, próximo à antiga cidade romana de Juvavum construiu um mosteiro dedicado a São Pedro, o mais antigo da Áustria. Foi o responsável pela conversão total da Baviera e, é claro, de toda a Áustria. Ruperto, reconhecido como o fundador da cidade de Salzburgo, cujo significado é cidade do sal, aparece retratado com um saleiro na mão. E sua influência alastrou-se tanto que é festejado, nesse dia, não só nas regiões de língua alemã, como também na Irlanda, onde estudou. Morreu no dia 27 de março de 718.