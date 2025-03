Yamandu e Zambujo

Foto: Kenton Thatcher / Divulgação O Teatro RioMar Fortaleza recebe neste sábado, 29, show do músico português António Zambujo e do violonista e compositor brasileiro Yamandu Costa

O Teatro RioMar Fortaleza recebe neste sábado, 29, show do músico português António Zambujo e do violonista e compositor brasileiro Yamandu Costa. Zambujo é considerado um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas e Yamandu Costa é visto como um dos principais violonistas do País, transitando entre diferentes gêneros com seu violão.

Quando: sábado, 29,

às 21 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 100; vendas no site Uhuu

Country

Neste sábado, 29, o Bar Cultural Lions promove a festa "Noite das Boiadeiras 2.0". O evento celebra um ano do lançamento do álbum "Cowboy Carter", da cantora Beyoncé. Além das canções do disco, serão tocadas músicas estilo country nas discotecas de Angel History, Bugzinha e Lemon4nti. A entrada é gratuita até 23 horas. Após esse horário, será cobrado o valor de R$ 10.

Quando: sábado, 29, às 22 horas

Onde: Bar Cultural Lions (R. Gal. Bezerril, 376 - térreo - Centro)

Gratuito até 23 horas; após esse horário, serão cobrados R$ 10

FortalCon

Chega à terceira edição neste sábado, 29, a FortalCon, evento que reúne criadores de conteúdo, gamers, influenciadores, streamers e comunicadores digitais de Fortaleza. A programação é voltada ao desenvolvimento profissional de quem vive — e se expressa — no universo digital. É uma tarde com palestras, troca de experiências e networking.

Quando: sábado, 29, a partir das 15 horas

Onde: Studio Games, no Shopping Iguatemi Bosque (av. Washington Soares,

85 - Edson Queiroz)

Gratuito; ingressos no site Sympla

Xuxa

Em comemoração ao aniversário da Rainha dos Baixinhos, a Valentina Club realiza a segunda edição da festa "Mundo Xuxa", que reúne números artísticos, cenografia com direito até a nave da Xuxa. Durante a noite, se apresentam os artistas Camilly Leycker, Khloé Castro, Fernanda Skaranze, Lucas Lopez, Daniel, Isabella, Aryan; além dos Dj's Cleytinho, Jb Benfica, Soberano.

Quando: sábado, 29, às 22 horas

Onde: Valentina Club (Rua Senador Pompeu, 1252 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site OutGo