Foto: Marcos Nascimento/Divulgação Jornalista Ana Márcia Diógenes lança livro "Buraco de Dentro"

Ana Márcia Diogénes é jornalista, professora e consultora. Mestre em Políticas Públicas, especialista em Responsabilidade Social e Psicologia Positiva. Foi diretora de Redação do O POVO, coordenadora do Unicef, secretária-adjunta da Cultura e assessora Institucional do Cuca. É autora do livro "De esfulepante a felicitante, uma questão de gentileza" e de outras obras.