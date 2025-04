Em prol da tradição

Foto: Cena do documentário Estúdio Ghibli: Reino de Sonhos e Loucura A imagem mostra Hayao Miyazaki de costas, em um cenário ao ar livre durante o pôr do sol. Ele está com um cigarro na boca, com o vento soprando em seu cabelo branco. O sol está se pondo no horizonte, e o céu tem cores quentes, como laranja e rosa, com algumas nuvens. Miyazaki parece contemplativo, observando a paisagem

A defesa da animação tradicional, o posicionamento anti-guerras e a valorização da empatia e do diálogo como ferramentas para superar desafios são reflexos da veia ambientalista de Hayao Miyazaki.

Em todas suas produções, a natureza surge como um ente vivo e mítico constantemente agredido pela humanidade — e capaz de responder com a mesma intensidade.

Em "Nausicaä do Vale do Vento" (1984), as florestas morreram e os humanos temem e combatem o Ohmu, um animal gigantesco parecido a um inseto. Ele é visto como monstro, mas Nausicaä é a única a entendê-lo como a chave para a solução dos problemas socioambientais de seu mundo.

Em "Princesa Mononoke" (1997), Miyazaki versa sobre o falso maniqueismo entre humanos e natureza, e como o ódio e a descrença nos impede de viver em harmonia. No filme, fica claro que boas pessoas, ou pessoas com boas intenções, também são capazes de destruir o meio ambiente.

"Quando você fala de plantas, uma floresta ou outro sistema ecológico, as coisas ficam fáceis se você decidir que pessoas ruins destruíram elas. Mas não é isso que os humanos têm feito. Não são pessoas ruins que estão destruindo as florestas; (na verdade) são pessoas trabalhadoras", comenta em entrevista à Tokuma Shoten em julho de 1997.

"Esse é exatamente o problema da destruição ambiental que estamos enfrentando em escala global. Essa é a complexidade da relação entre humanos e natureza. À medida que fomos perdendo a noção desses seres sagrados (como os kodamas, espíritos da natureza), os humanos de alguma maneira perdem respeito pela natureza. O filme lida com esse processo na sua completude", conclui.

A posição de Miyazaki não é, necessariamente, de um ativismo latente. Em entrevista à Academia em 2009, ele explicou que não tenta representar a natureza com algum ideal específico, mas refletir sobre qual tipo de ambiente queremos para as presentes e futuras gerações, e se devemos fazer algo sobre isso.

Fato é que, na percepção de Miyazaki, a tradição e a espiritualidade garantem a convivência com o planeta. O "ma" reaparece nesse conceito de admiração à natureza essencial para a existência humana, quando os principais momentos de pausa em seus filmes envolvem paisagens naturais.

Hayao sempre desejou ser artista de mangá, mas cursou Ciência Política e Economia em 1963 na Universidade Gakushuin. No mesmo ano de formado, ele foi contratado pela Toei Animation, estúdio de animação famoso por filmes e animes, onde trabalhou como artista intermediário. Foi lá que os anos de efervescência política se materializaram: protagonizou uma disputa trabalhista na Toei e tornou-se secretário chefe do sindicato trabalhista do estúdio em 1964.

Ao lado dele, Isao Takahata, co-fundador do Studio Ghibli e diretor de obras-primas como "Túmulo dos Vagalumes" (1988) e "O Conto da Princesa Kaguya" (2013).

Os futuros fundadores do Ghibli lutavam por melhores condições de trabalho aos animadores. Na época, os prazos de entrega "eram apertados e a qualidade irrelevante: pelo menos um animador morreu enquanto trabalhava", relata a revista Jacobin.

Miyazaki e Takahata lideraram greves e, vinte anos depois, fundaram o Studio Ghibli no desejo de inovar na valorização do trabalho dos animadores. De fato, o estúdio tinha condições melhores que a do mercado geral, mas ainda assim a carga de trabalho era pesada.

Em entrevista ao portal Dazed, em 2016, o produtor comentou que a sensação é de que "todos (no Ghibli) são substituíveis, incluindo Miyazaki".

"Durante os três filmes que eu trabalhei, eu fui o confidente do Miyazaki em termos de ideias e conceitos. Dessa experiência, eu percebi que o problema era que o Miyazaki gosta de dar completamente tudo de si e tudo que ele possuía em um filme. Mas, quando você conclui o trabalho, o que sobra?"

A lógica de trabalho intensa, na qual todos os filmes devem ser perfeitos, recai em um Studio Ghibli de pressões e esgotamento. "As pessoas que trabalham no Ghibli saem rápido — e nunca retornam", conclui Hirokatsu Kihara.

A entrega pessoal irrestrita à animação o transformou em um pai ausente — ele casou-se em 1965 com a animadora Akemi Ota e teve dois filhos, Goro e Keisuke Miyazaki. Foi entre as contradições e os vazios que Hayao Miyazaki construiu uma carreira de filmes inquestionavelmente belos. Para nós e para a família, eles continuam a melhor forma de acessar quem é o diretor do Studio Ghibli e entender a mente de um dos maiores animadores do século XX e XXI.

Filmes de Hayao Miyazaki

O Castelo de Cagliostro (1979)

Nausicaä do Vale do Vento (1984)

O Castelo no Céu (1986)

Meu Amigo Totoro (1988)

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)

Porco Rosso (1992)

Princesa Mononoke (1997)

A Viagem de Chihiro (2001)

O Castelo Animado (2004)

Ponyo (2008)

Vidas ao Vento (2013)

O menino e a garça (2023)