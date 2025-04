Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 23 de abril (23/04)

Foto: P2A Estúdio/Divulgação "A Rainha", com Mara Alexandre

A artista Mara Alexandre, conhecida como a rainha da quadrilha junina Babacu, faz apresentação solo "A Rainha" pelo projeto Curta Mais Dança, no Cineteatro São Luiz. Na apresentação, ela reflete sobre o seu legado, passando por silêncios, escutas, falas e sons que habitam sua condição de pessoa surda oralizada.

Quando : quarta-feira, 23, às 19 horas

Mais informações : @cineteatrosaoluiz

Delírio Tropical

Segue instalada na Pinacoteca do Ceará a exposição "Delírio Tropical", que se inspira na diversidade artística, política e cultural do Brasil. A mostra traz 133 artistas do País e explora como as diferentes gerações usam a imagem como elemento decisivo na construção de seus discursos. O espaço promete ao visitante compreender a fotografia como uma poderosa ferramenta na formação

do Brasil.

Quando : até junho 29 de junho, com visitação de terça-feira a sábado, das 12h às 20 horas; e domingo, das 9h às 17 horas

: até junho 29 de junho, com visitação de terça-feira a sábado, das 12h às 20 horas; e domingo, das 9h às 17 horas Onde : Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Mais informações: @pinacotecadoceara



Festival Internacional

Nesta quarta-feira, 23, Fortaleza recebe a abertura da 9ª edição do Festival Internacional de Dança do Conselho Brasileiro da Dança (CBDD). A competição reúne cerca de 1.700 bailarinos de todo o País, com cursos, audições e premiações nacionais e internacionais. O espetáculo tem apresentações de ballet clássico, incluindo solos, duos, trios e grand pás de deux.

Quando : de quarta-feira, 23, até domingo, 27, em diversas sessões

linnyke alves

O humorista paraibano Linnyke Alves, conhecido por videos divertidos com abordagens nas ruas do Ceará, apresenta show inédito em Fortaleza nesta quarta-feira, 23. O show acontece no formato stand-up, no Joquei Comedy, de Fortaleza.

Quando : quarta-feira, 23, às 19 horas

ECMAC

Seguem abertas as inscrições para a Escola de Curadoria e Montagem em Arte Contemporânea (ECMAC). A iniciativa tem o objetivo de promover a formação colateral e suplementar e a produção experimental em criação artística, curadoria e montagem em arte contemporânea. As atividades começam a partir da terça-feira, 29.

Quando : atividades de 29 de abril até 16 de dezembro

