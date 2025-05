Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 16 de maio (16/05)

Foto: credito legenda

O Grupo Nua Crua apresenta nesta sexta-feira, 16, o espetáculo "Gotas sobre a pele crua", no Teatro Dragão do Mar. Montagem aborda a vivência humana com suas falhas, pluralidades, perdas, cicatrizes, belezas e imperfeições. Com inspiração no texto "Introdução ao Narcisismo", história divide narrativa central entre o racional e o emocional.

Quando: sexta-feira, 16, às 19 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Vendas online pelo Sympla e fisicamente na bilheteria do equipamento

Galáxias

Planetário Rubens de Azevedo prepara para esta sexta-feira, 16, uma experiência imersiva com o público juvenil-adulto.Sessão promete uma viagem inesquecível por bilhões de anos-luz, passando por projeções dos anéis de Saturno, na Nebulosa de Órion.

Quando: sexta-feira, 16, às 19 horas

Onde: Planetário Rubens de Azevedo (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), vendas pelo Sympla e na bilheteria do equipamento

Mais infos: @planetariorubensdeazevedo





Inacabado

O grupo Bagaceira de Teatro apresenta no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) nesta sexta-feira, 16, o espetáculo "Inacabado". Um grupo de teatro sobe ao palco para estrear uma peça que não ficou pronta. Diante do impasse, a apresentação desvia para um caminho imprevisível. No lugar de um espetáculo polido, o público é arrastado para um devaneio.

Quando: sexta-feira, 18, às 20 horas

Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito; retirada de ingressos no site OutGo





humor

Os humoristas Morgana Camila e Denis Lacerda (Deydianne Piaf) apresentam nesta sexta-feira e sábado, 16 e 17, o

show de humor "Mãezinhas Night". No palco do Teatro Brasil Tropical, as duas personagens contam histórias diversas relacionadas com as "tragicomédias" da maternidade e de assuntos relacionados.

Quando: sexta-feira e sábado, 16 e 17, às 21 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)

Vendas online pelo Sympla e fisicamente na bilheteria do teatro

Premonição 6

Quase 14 anos depois do último lançamento da famosa saga de terror, chega aos cinemas brasileiros o longa-metragem "Premonição 6: Laços de Sangue". O filme vem lotando salas para a exibição da novidade na franquia, que, desta vez, explora a história de uma família que tenta escapar da morte. Quem prever todos os acidentes é a avó da família, que compartilha com a neta universitária a missão de quebrar o ciclo de morte e salvar sua família do

terrível destino que inevitavelmente os aguarda. A obra é explora o universo cômico e sobrenatural.

Quando e onde: Ingresso.com