Foto: Retrato Filmes/Divulgação Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 19, o terror nacional "Prédio Vazio"

Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 19, o terror nacional "Prédio Vazio". Dirigido por Rodrigo Aragão, o longa acompanha a jovem Luna, que embarca em uma jornada para procurar sua mãe, que desapareceu no último dia do Carnaval em Guarapari. Sua busca a leva até um antigo prédio aparentemente vazio, mas que na verdade é habitado por almas atormentadas.

