Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 1º de julho

Áries 21/03 a 20/04 Investir em saúde e bem-estar é essencial, pois a Lua no setor das rotinas se harmoniza com Vênus e Urano. Cuide da qualidade das relações, valorizando os momentos íntimos sem ultrapassar os limites de privacidade das pessoas.

Touro 21/04 a 20/05 O dia traz abertura para experiências criativas com a Lua na área dos prazeres e em harmonia com Vênus e Urano. Tente equilibrar o ritmo das tarefas do dia a dia, conciliando trabalho e descanso.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua na área familiar se harmoniza com Vênus e Urano, favorecendo o recolhimento criativo como forma de fortalecer a autoestima e cuidar das emoções. Os momentos de prazer também se fazem presentes, mas exigem escolhas conscientes.

Câncer 21/06 a 22/07 Trocas culturais se mostram estimulantes com a Lua na área das ideias em harmonia Vênus e Urano, fortalecendo sua mente e sua autoestima. Não deixe de atender às demandas do lar, pois questões importantes podem ganhar destaque com a Lua Crescente.

Leão 23/07 a 22/08 Versatilidade marca sua atitude na gestão prática da vida, com resultados inovadores, visto a Lua na área material em harmonia com Vênus e Urano. Nas relações, as trocas ficam mais intensas e exigem cuidado para evitar confrontos desnecessários.

Virgem 23/08 a 22/09 A autoconfiança se fortalece com a Lua em seu signo e em harmonia com Vênus e Urano, favorecendo ações voltadas aos seus interesses. Procure agir com equilíbrio diante das questões financeiras e mantenha a segurança nas decisões.

Libra 23/09 a 22/10 Desafios surgem como oportunidade de renovação interior, com a Lua na área de crise em harmonia com Vênus e Urano, promovendo cura emocional e libertação de padrões desgastantes. Mantenha a discrição e preserve sua privacidade.

Escorpião 23/10 a 21/11 As relações em grupo se tornam fonte de estímulo e criatividade, com a Lua na casa das amizades em harmonia com Vênus e Urano, tirando você da rotina. Reserve um tempo para cuidar da saúde e atender suas necessidades pessoais.

Sagitário 22/11 a 21/12 O dia favorece iniciativas criativas na vida profissional, com a Lua na área do trabalho em harmonia com Vênus e Urano, estimulando avanços na carreira. Os desafios nas relações pedem maturidade emocional para evitar desgastes.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O desejo de expandir seus horizontes ganha força com a Lua na casa espiritual em harmonia com Vênus e Urano, abrindo espaço para novas experiências culturais. Estabeleça metas claras e direcione suas energias de forma produtiva.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua no setor íntimo em harmonia com Vênus e Urano marca um período de renovação interior, ligado a vivências que despertam desejos mais profundos. Momentos de reflexão ajudam, mas evite se prender ao que já passou.