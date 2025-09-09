Confira a agenda cultural desta terça-feira, 9 de setembro (9/9/2025)

Foto: Embaúba Filmes/Divulgação O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 9, o filme "Suçuarana"

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 9, o filme "Suçuarana". Na obra, o espectador acompanha a história de uma mulher que busca uma terra perdida que ela e sua mãe tanto sonharam. A protagonista atravessa um território em ruínas, devastado pela mineração. Após um acidente, ela encontra refúgio em uma fábrica abandonada, onde se encontra com uma vila de trabalhadores que vivem em coletividade e lembram o lar que ela tanto procura. A sessão é seguida de conversa com os diretores Clarissa Campolina e Sérgio Borges.

Educação Ambiental

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito "Educação Ambiental para um Presente Sustentável". Composto por seis módulos e realizado na modalidade Ensino à Distância (EaD), o curso aborda desde os fundamentos da vida na Terra até práticas de cidadania ambiental e cidades sustentáveis. A formação, composta por 72 horas/aula, dá direito a certificação pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) e pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Videoaulas e podcasts fazem parte da iniciativa. O curso oferece mecanismos para vencer desafios ambientais e contribuir para soluções reais, em casa, na escola ou na comunidade.

Entre Linhas

Como parte da Mostra Novos Olhares, da nova edição do Festival de Teatro de Fortaleza, é apresentado nesta terça-feira, 9, às 17 horas, a montagem "Entre Linhas". Inspirado nas Moiras da mitologia grega, o espetáculo de grupo homônimo mistura poesia, drama e reflexão. A entrada é gratuita. A narrativa, com duração de 25 minutos, acompanha personagens que precisam lidar com memórias, rancores, afetos e revelações que mudam para sempre seus caminhos. A programação do evento segue até sexta-feira, 12 de setembro.

