Secult lança editais de intercâmbio artístico e publicação de livros

Foto: Kessia Nascimento~/divulgação Evento de lançamento do Ceará sem Fronteiras ocorreu no dia 28 de agosto, no Anfiteatro Dragão do Mar

O projeto Ceará Sem Fronteiras, do Governo do Estado, seleciona agentes culturais e pesquisadores cearenses ou radicados no Ceará para intercâmbio formativo e publicação de livros por meio de editais públicos. Com inscrições até 27 de setembro, a iniciativa oferece 40 bolsas dentro e fora do Brasil - com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil - e publica dez títulos sobre arte e cultura no Ceará.

Os dois editais de intercâmbio “custeiam a ida do(a) participante para instituições, cursos, festivais, residências artísticas ou outras experiências reconhecidas no campo das artes e da cultura”, conforme Nádia Sousa, presidenta da Mercúrio Produções, instituição sem fins lucrativos que também está à frente dos fomentos junto com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult). Até o momento, só um dos editais de mobilidade artística foi publicado. O segundo deve sair na segunda quinzena de setembro, segundo informações da assessoria de imprensa.

De acordo com Nádia Sousa, “o Estado investe na formação da pessoa, e ela retorna com novos saberes, práticas e redes que fortalecem a cena cultural do Ceará". Nesse sentido, o plano de atividades dos inscritos “precisa demonstrar a relevância da experiência para sua formação e para o fortalecimento do campo cultural cearense”.

Saiba como se inscrever no projeto Ceará sem Fronteiras

Para participar, os inscritos devem residir no Ceará há pelo menos dois anos e propor uma experiência de intercâmbio para o destino de sua escolha. No edital voltado para publicação, serão selecionados dez livros inéditos e prontos para publicação, com uma temática relacionada à produção de arte e cultura no Ceará.

Nos dois editais já disponíveis no Mapa Cultural do Ceará consta um investimento de R$ 300 mil para a publicação de livros e de R$ 566 mil para o custeio das bolsas de intercâmbio. O terceiro edital, que também destinará 20 vagas de mobilidade artística, deve apresentar o mesmo valor de R$ 566.000 de investimento.

No evento de lançamento do projeto, realizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) no dia 28 de agosto, houve a divulgação do calendário de publicação de 20 pesquisadores cearenses como parte da coleção "Territórios de Criação" (veja a agenda no quadro ao lado), que transforma teses e dissertações sobre o campo artístico-cultural em livros.

Territórios de Criação

Palavras, Imagens e Encantamentos

Livros: "Yarubedzé: Um feitiço de semente de palavra para as artes"; "Poesia, desbunde e marginalidade na obra do poeta cearense Mário Gomes"; "Todas as vidas de Telma – o cinema e a fotopintura de Telma Saraiva"; "Recordatório: quando o encontro é marcado pela fotografia"

"Yarubedzé: Um feitiço de semente de palavra para as artes"; "Poesia, desbunde e marginalidade na obra do poeta cearense Mário Gomes"; "Todas as vidas de Telma – o cinema e a fotopintura de Telma Saraiva"; "Recordatório: quando o encontro é marcado pela fotografia" Quando: quinta-feira, 11, às 19 horas



quinta-feira, 11, às 19 horas Onde: Arena Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Patrimônio Vivo, Cultura Popular



Títulos: "Os trajes de quadrilhas juninas: das sedas e veludos às chitas e cristais"; "Na pisada feminina do coco cearense"; "Por que nos querem esquecidas? Patrimônios, matrimônios e a descolonização da memória"; "Narrativas político-poéticas da arte urbana"

"Os trajes de quadrilhas juninas: das sedas e veludos às chitas e cristais"; "Na pisada feminina do coco cearense"; "Por que nos querem esquecidas? Patrimônios, matrimônios e a descolonização da memória"; "Narrativas político-poéticas da arte urbana" Quando: quinta-feira, 25, às 19 horas

quinta-feira, 25, às 19 horas Onde: Arena Dragão

Arena Dragão Gratuito

Corpo, Identidade e Resistência

Títulos: "Experiências de uma bixa preta em sala de aula: contribuições para uma educação a partir da dissidência interseccional"; "Performance e identidade: as práticas musicais do bloco carnavalesco Unidos da Cachorra da cidade de Fortaleza - CE"; "Meu corpo gordo entre vivências e atravessamentos no curso Princípios Básicos de Teatro"; "Ritos de passagem de uma bruxa urbana: performances para germinar floresta em um corpo pavimentado"

"Experiências de uma bixa preta em sala de aula: contribuições para uma educação a partir da dissidência interseccional"; "Performance e identidade: as práticas musicais do bloco carnavalesco Unidos da Cachorra da cidade de Fortaleza - CE"; "Meu corpo gordo entre vivências e atravessamentos no curso Princípios Básicos de Teatro"; "Ritos de passagem de uma bruxa urbana: performances para germinar floresta em um corpo pavimentado" Quando: quinta-feira, 9 de outubro, às 19 horas

quinta-feira, 9 de outubro, às 19 horas Onde: Arena Dragão

Arena Dragão Gratuito

Territórios, Tradições e Memórias

Títulos: "Processos de aprendizagem e criação em danças afroancestrais: proposições pedagógicas e modos de fazer"; "Do terreiro ao mar: a antropologia da peregrinação da festa de Iemanjá em Fortaleza"; "O picadeiro é encantado: tempo, festa e narrativas etnobiográficas de um palhaço de circo"; "O que faz de uma casa um lar?"

"Processos de aprendizagem e criação em danças afroancestrais: proposições pedagógicas e modos de fazer"; "Do terreiro ao mar: a antropologia da peregrinação da festa de Iemanjá em Fortaleza"; "O picadeiro é encantado: tempo, festa e narrativas etnobiográficas de um palhaço de circo"; "O que faz de uma casa um lar?" Quando: terça-feira, 23 de outubro, às 19 horas

terça-feira, 23 de outubro, às 19 horas Onde: Arena Dragão

Arena Dragão Gratuito

Poéticas do Real, Resistências e Futuro

Títulos: "Odisseia 116: uma epopeia do real"; "Sempre há esperança após a cerca e a seca: a patrimonialização do campo de concentração do Patu em Senador Pompeu – CE"; "Escorre um rio em mim: poéticas de menstru-ações"; "Notas para uma cidade por vir: os gestos fílmicos engajados na invenção do espaço urbano"

"Odisseia 116: uma epopeia do real"; "Sempre há esperança após a cerca e a seca: a patrimonialização do campo de concentração do Patu em Senador Pompeu – CE"; "Escorre um rio em mim: poéticas de menstru-ações"; "Notas para uma cidade por vir: os gestos fílmicos engajados na invenção do espaço urbano" Quando: quinta-feira, 13 de novembro, às 19 horas

quinta-feira, 13 de novembro, às 19 horas Onde: Arena Dragão

Arena Dragão Gratuito

