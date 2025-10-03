Logo O POVO+
Perfeitos em dias de calor, conheça os melhores sorvetes de Fortaleza
Dias quentes de Fortaleza tornam sorvetes e picolés ainda mais atraentes ao paladar de quem busca se refrescar
Bolo de Chocolate sem gluten com sorvete de creme (Foto: ThaÍs Mesquita)
Foto: ThaÍs Mesquita Bolo de Chocolate sem gluten com sorvete de creme

Outubro em Fortaleza é tempo de sair na rua e ter a certeza de ouvir a célebre frase: "Tá um sol pra cada um!". Com temperaturas que passam de 30ºC durante o dia, um "pit stop" na rotina para comer um "docinho gelado" consegue garantir a alegria de qualquer pessoa.

De sabores exóticos aos mais tradicionais, é possível encontrar uma sorveteria nas ruas, praças e shoppings. Seja de pistache, castanha, manga, chocolate, morango ou ninho, a dica é apostar nos sabores e ousar na mistura e aproveitar a refrescância de um bom sorvete.

Na capital cearense, diversas sorveterias apostam em cores, gostos e texturas diferenciadas e saborosas que vão fazer o cliente repetir o pedido.

Juarez Sorvete

Conhecida pelos tradicionais sorvetes frutados, a Sorveteria Juarez surgiu nos anos 1960, em Parnaíba (PI), e chegou em Fortaleza no ano de 1973. Entre as opções disponíveis, estão abacate, caju, graviola, tangerina, jaca, capim santo e goiaba.

  • Endereços: Avenida Barão de Studart, 2023 - Aldeota
  • Vila Pita (rua Torres Câmara, 1143 - Aldeota)
  • Av. Eng Santana Jr., 603 - Cocó
  • Av. Washington Soares, 450 - Cocó
  • R. República do Líbano, 1080 - Meireles
  • Av. Santos Dumont, 4010 - Manuel Dias Branco
  • Horários de funcionamento: variado
  • Instagram: @juarezsorvete

San Paolo Gelato

Empresa cearense fundada em 2012, a San Paolo surgiu com a proposta de servir um gelato brasileiro feito à mão, artesanal, fresco e saboroso. O produto servido por eles tem o diferencial de ser personalizado na pedra fria com várias opções de mix e sabores. Atualmente, está disponível em várias regionais de Fortaleza e em 12 estados do Brasil.

  • Endereços: Rua República da Armênia, 1180 - Parque Manibura
  • Av. Desembargador Moreira, 560 - Meireles
  • R. Barbosa de Freitas, 1487 - Loja 1A - Aldeota
  • R. Ana Bilhar, 1145 - Varjota
  • Av. Beira Mar, 2800 - Loja 1 - Meireles
  • Av. Dr. Silas Munguba, 643 - Parangaba
  • Av. Washington Soares, 85 - Loja 765 - Edson Queiroz
  • Praça Portugal, 73A - Aldeota
  • Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 - S.1024, P.L1 - Papicu
  • Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Loja 3025 - Pres. Kennedy
  • Horários de funcionamento: variado
  • Instagram: @sanpaologelato

Frütbiss

Criada há 34 anos, também no Ceará, a Frutbiss começou como um pequeno comércio de Bruno Vieira, o idealizador das sobremesas. O que começou em escala reduzida e com poucos produtos hoje se tornou uma fábrica referência no Estado.

  • Endereços: North Shopping (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)
  • North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Pátio Água Fria (avenida Washington Soares, 3690 - Parque Manibura)
  • Imprensa Foodsquare (avenida Des. Moreira, 2355 - Dionísio Torres)/ Funcionamento em horário variado
  • Opção de delivery e Ifood
  • Instagram: @frutbisssorvetes

 

Benévolo Café e Gelato

Com dezenas de sabores frutados e tradicionais, a Benévolo Café e Gelato se propõe a ser um local de encontros para reunir amigos, encontros de casais ou apenas para tirar um tempo tempo consigo mesmo. A marca tem franquia em quase todos os shoppings da Capital, além de pontos isolados pelos bairros.

  • Endereços: Av. Monsenhor Tabosa, 688 - Centro
  • R. Ana Bilhar, 1083 - Meireles
  • Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Loja 215 - Benfica)
  • North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - 441 - L3 - São Gerardo)
  • Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)
  • Shopping RioMar Kenedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Monte Castelo)
  • North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira - Papicu)
  • R. Jaime Benévolo, 1059 - José Bonifacio
  • Horário de funcionamento: variado
  • Opções para delivery
  • Instagram: @benevolocafegelato

Pittucio Gelato

“Sua Felicidade tem endereço certo”, assim assume a Pittucio Gelato, gelateria artesanal italiana, que produz gelato de forma artesanal e com ingredientes selecionados. A loja, que está localizada no Meireles e no Shopping Iguatemi, destaca-se pelo seu menu com sabores exclusivos, como o Picoletto Gourmet, que é um gelato no palito.

  • Endereços: Rua Frederico Borges, 333 - Meireles
  • Funcionamento: domingo a quarta-feira, das 12h às 23 horas; quinta a sábado, das 13h às 00 horas
  • Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
  • Funcionamento: diariamente, das 11h às 23 horas
  • Opção de delivery e Ifood
  • Instagram: @pittuciogelato
