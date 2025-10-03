Perfeitos em dias de calor, conheça os melhores sorvetes de Fortaleza

Foto: ThaÍs Mesquita Bolo de Chocolate sem gluten com sorvete de creme

Outubro em Fortaleza é tempo de sair na rua e ter a certeza de ouvir a célebre frase: "Tá um sol pra cada um!". Com temperaturas que passam de 30ºC durante o dia, um "pit stop" na rotina para comer um "docinho gelado" consegue garantir a alegria de qualquer pessoa.

De sabores exóticos aos mais tradicionais, é possível encontrar uma sorveteria nas ruas, praças e shoppings. Seja de pistache, castanha, manga, chocolate, morango ou ninho, a dica é apostar nos sabores e ousar na mistura e aproveitar a refrescância de um bom sorvete.

Na capital cearense, diversas sorveterias apostam em cores, gostos e texturas diferenciadas e saborosas que vão fazer o cliente repetir o pedido.

Juarez Sorvete

Conhecida pelos tradicionais sorvetes frutados, a Sorveteria Juarez surgiu nos anos 1960, em Parnaíba (PI), e chegou em Fortaleza no ano de 1973. Entre as opções disponíveis, estão abacate, caju, graviola, tangerina, jaca, capim santo e goiaba.

Endereços: Avenida Barão de Studart, 2023 - Aldeota

Av. Eng Santana Jr., 603 - Cocó

Av. Washington Soares, 450 - Cocó

R. República do Líbano, 1080 - Meireles

Av. Santos Dumont, 4010 - Manuel Dias Branco

Horários de funcionamento: variado

variado Instagram: @juarezsorvete

San Paolo Gelato

Empresa cearense fundada em 2012, a San Paolo surgiu com a proposta de servir um gelato brasileiro feito à mão, artesanal, fresco e saboroso. O produto servido por eles tem o diferencial de ser personalizado na pedra fria com várias opções de mix e sabores. Atualmente, está disponível em várias regionais de Fortaleza e em 12 estados do Brasil.

Endereços: Rua República da Armênia, 1180 - Parque Manibura



R. Barbosa de Freitas, 1487 - Loja 1A - Aldeota



R. Ana Bilhar, 1145 - Varjota



Av. Beira Mar, 2800 - Loja 1 - Meireles



Av. Dr. Silas Munguba, 643 - Parangaba



Av. Washington Soares, 85 - Loja 765 - Edson Queiroz



Praça Portugal, 73A - Aldeota



Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 - S.1024, P.L1 - Papicu



Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Loja 3025 - Pres. Kennedy

Horários de funcionamento: variado

variado Instagram: @sanpaologelato

Frütbiss

Criada há 34 anos, também no Ceará, a Frutbiss começou como um pequeno comércio de Bruno Vieira, o idealizador das sobremesas. O que começou em escala reduzida e com poucos produtos hoje se tornou uma fábrica referência no Estado.

Endereços: North Shopping (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Pátio Água Fria (avenida Washington Soares, 3690 - Parque Manibura)

Imprensa Foodsquare (avenida Des. Moreira, 2355 - Dionísio Torres)/ Funcionamento em horário variado

Opção de delivery e Ifood

Instagram: @frutbisssorvetes





Benévolo Café e Gelato

Com dezenas de sabores frutados e tradicionais, a Benévolo Café e Gelato se propõe a ser um local de encontros para reunir amigos, encontros de casais ou apenas para tirar um tempo tempo consigo mesmo. A marca tem franquia em quase todos os shoppings da Capital, além de pontos isolados pelos bairros.

Endereços: Av. Monsenhor Tabosa, 688 - Centro

Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Loja 215 - Benfica)

North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - 441 - L3 - São Gerardo)

Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Shopping RioMar Kenedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Monte Castelo)

North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)

Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira - Papicu)

R. Jaime Benévolo, 1059 - José Bonifacio

Horário de funcionamento: variado

variado Opções para delivery

Instagram: @benevolocafegelato

Pittucio Gelato

“Sua Felicidade tem endereço certo”, assim assume a Pittucio Gelato, gelateria artesanal italiana, que produz gelato de forma artesanal e com ingredientes selecionados. A loja, que está localizada no Meireles e no Shopping Iguatemi, destaca-se pelo seu menu com sabores exclusivos, como o Picoletto Gourmet, que é um gelato no palito.