Perfeitos em dias de calor, conheça os melhores sorvetes de Fortaleza

Outubro em Fortaleza é tempo de sair na rua e ter a certeza de ouvir a célebre frase: "Tá um sol pra cada um!". Com temperaturas que passam de 30ºC durante o dia, um "pit stop" na rotina para comer um "docinho gelado" consegue garantir a alegria de qualquer pessoa.
De sabores exóticos aos mais tradicionais, é possível encontrar uma sorveteria nas ruas, praças e shoppings. Seja de pistache, castanha, manga, chocolate, morango ou ninho, a dica é apostar nos sabores e ousar na mistura e aproveitar a refrescância de um bom sorvete.
Na capital cearense, diversas sorveterias apostam em cores, gostos e texturas diferenciadas e saborosas que vão fazer o cliente repetir o pedido.
Juarez Sorvete
Conhecida pelos tradicionais sorvetes frutados, a Sorveteria Juarez surgiu nos anos 1960, em Parnaíba (PI), e chegou em Fortaleza no ano de 1973. Entre as opções disponíveis, estão abacate, caju, graviola, tangerina, jaca, capim santo e goiaba.
San Paolo Gelato
Empresa cearense fundada em 2012, a San Paolo surgiu com a proposta de servir um gelato brasileiro feito à mão, artesanal, fresco e saboroso. O produto servido por eles tem o diferencial de ser personalizado na pedra fria com várias opções de mix e sabores. Atualmente, está disponível em várias regionais de Fortaleza e em 12 estados do Brasil.
Frütbiss
Criada há 34 anos, também no Ceará, a Frutbiss começou como um pequeno comércio de Bruno Vieira, o idealizador das sobremesas. O que começou em escala reduzida e com poucos produtos hoje se tornou uma fábrica referência no Estado.
Benévolo Café e Gelato
Com dezenas de sabores frutados e tradicionais, a Benévolo Café e Gelato se propõe a ser um local de encontros para reunir amigos, encontros de casais ou apenas para tirar um tempo tempo consigo mesmo. A marca tem franquia em quase todos os shoppings da Capital, além de pontos isolados pelos bairros.
Pittucio Gelato
“Sua Felicidade tem endereço certo”, assim assume a Pittucio Gelato, gelateria artesanal italiana, que produz gelato de forma artesanal e com ingredientes selecionados. A loja, que está localizada no Meireles e no Shopping Iguatemi, destaca-se pelo seu menu com sabores exclusivos, como o Picoletto Gourmet, que é um gelato no palito.