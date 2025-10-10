Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 10 de outubro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica um bom dia para manter a mente aberta e valorizar a diversidade em suas conexões. As interações pessoais podem trazer estímulos e aprendizados. No amor, aproveite para priorizar os planos a dois e fortalecer a relação.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que possíveis mudanças podem impulsionar a carreira. A gestão de aspectos práticos da vida e práticas saudáveis podem tornar-se mais fortes. Na vida amorosa, os pequenos problemas podem exigir uma postura objetiva para manter o romance em harmonia.
21/05 a 20/06
Chances de mudanças importantes, com novas ideias surgindo, segundo o encontro entre Lua e Urano. Há potencial para aumentar seu lado sociável, graças ao iminente trígono Sol-Lua. No amor, é recomendável focar nos aspectos positivos e repensar comportamentos para melhorar o convívio.
21/06 a 22/07
O céu indica soluções criativas para desafios, com uma sensação de confiança. Devido a aspectos com Urano e Plutão, é um bom momento para encontrar conforto em atividades introspectivas e ambiente doméstico. Na área amorosa, você pode estar mais receptivo e disposto a dialogar, ajudando a transformar a realidade do relacionamento.
23/07 a 22/08
Bom momento para estimular seu lado social. Lua e Urano sugerem novas perspectivas na área de amizades, reforçadas pela eminente conexão entre Sol e Lua, intensificando a autoconfiança para expressar ideias e sentimentos. No amor, a dica é refletir sobre suas atitudes e evitar tirar conclusões precipitadas dos pequenos conflitos do dia a dia.
23/08 a 22/09
O céu sugere originalidade e abertura para transformações no trabalho, abrindo chances para novas oportunidades. Além disso, a comunicação pode ser um forte aliado para fazer contatos profissionais relevantes. No amor, o diálogo e a atenção genuína devem ser as bases para encarar desafios e estabilizar a relação.
23/09 a 22/10
Bom momento para expandir a mente buscando conhecimento. Com o encontro entre Lua e Urano na área espiritual, há chance de desenvolvimento nos estudos, viagens e atividades socioculturais. A vida amorosa pode exigir mais dedicação e atenção nesse período. Evite deixar conflitos cotidianos interferirem na relação.
23/10 a 21/11
Chances de aprofundar questões pessoais, proporcionando uma cura interior. A percepção dos desafios pode se tornar mais nítida, sugerindo bom momento para soluções práticas. No amor, é sugerido manter o foco nos sentimentos e entender que os problemas da convivência também são seus, fortalecendo assim o afeto.
22/11 a 21/12
Interação com os demais pode inspirar novas perspectivas e apreciação pelas mudanças. Experiências com a comunidade também podem gerar ótimas trocas de ideias. Na vida amorosa, hoje pode ser um ótimo momento para demonstrar seu amor, aproveitando os bons instantes com a pessoa amada e valorizando a relação.
22/12 a 20/01
O céu aponta uma visão diferenciada em relação ao trabalho. Há possibilidades de diversificar recursos e melhorar a rotina. Sua percepção para o que é necessário pode estar mais afiada, favorecendo um planejamento mais eficiente das atividades, especialmente as relacionadas à saúde e ao bem-estar.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um bom momento para expressar desejos autênticos e comunicação afetuosa, graças à harmonia entre Lua, Urano e Plutão na área dos prazeres. No amor, há chances de focar no relacionamento, renovar o romance e agir com sensatez com a pessoa amada.
19/02 a 20/03
Para quem é do signo de Peixes, a sexta-feira pode ser um bom momento para promover mudanças na rotina doméstica, rompendo com padrões limitantes. No amor, a maturidade emocional e a atenção ao parceiro podem fortalecer a relação. A aproximação com familiares também é provável.
O ANJO
Cura a esterilidade das mulheres; faz os filhos serem submissos e respeitosos para com os pais; domina sobre os tesouros, as casas de câmbio, os fundos públicos ou arquivos, as bibliotecas e os gabinetes raros e preciosos; tem influência sobre a imprensa, as livrarias e todos os que se ocupam de semelhantes negócios. Transmite o amor da estudo e do comércio, dando caráter bom e generoso, serviçal e simpático.
O SANTO
Nasceu em Limone (Itália) em 1831. Único sobrevivente de oito irmãos, aos dez anos ingressou num internato de Verona. Aos 17 anos, decidiu pela evangelização dos africanos. Em 1854, foi ordenado sacerdote e partiu para a África três anos depois, onde impressionou-se com a situação dos escravos. Comboni idealiza o "Plano para a regeneração da África", que propunha fundar escolas, hospitais e universidades. Estes centros formariam professores, enfermeiros, sacerdotes e religiosos. Fundou, em 1867, o Instituto para as Missões na África, que deu lugar ao que hoje são os Missionários Combonianos. Em 1877, foi ordenado bispo da África Central e, logo a seguir, ordenou o primeiro padre africano. Morreu aos 50 anos, a 10 de outubro de 1881, no meio desta gente que tanto amou.