Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 10 de outubro (10/10)

Nesta sexta-feira, 10, o comediante Maurício Meirelles retorna a Fortaleza com o show de humor "Webbullying 14 anos". Sucesso na internet há mais de 10 anos, o espetáculo vem renovado para se conectar com as novas gerações. A apresentação ocorre às 21 horas, no Theatro Via Sul, no bairro Seis Bocas, com valores de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).
Beatlemania
Uma das bandas mais queridas do rock internacional, os Beatles vão ganhar evento especial em Fortaleza neste sábado, 11, das 15h às 18 horas. Celebrando os músicos britânicos e o lançamento do podcast "Beatlemania Cearense", o Shopping Benfica promove uma nova edição do projeto Café com Beatles. Com entrada gratuita, o momento terá apresentações musicais das bandas Come Together e The Shout Beatles Celebration, além dos músicos Joyce Custódio e Daniel Cobaia.
Tributo a Gonzaguinha
Nome de destaque na música brasileira, Gonzaguinha (1945-1991) ganha homenagem nesta sexta-feira, 10, no Teatro Morro do Ouro, anexo ao TJA. Com a apresentação "Grito de Alerta", a cantora Masôr Costa irá apresentar as interpretações das canções do artista carioca. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).
Roda de Samba
O Moto Libre é palco para um encontro que vai animar a noite desta sexta-feira, 10, para os amantes do samba e pagode de Fortaleza. Com início marcado para às 21 horas, os cantores Gabi Nunes e Belinho compartilham o espaço, localizado na Praia de Iracema, para uma nova edição da festa Roda de Samba. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valor de R$ 30.
Emozero Fest
Nesta sexta-feira, 10, o De Fabriek recebe a primeira edição do Emozero Fest, evento que celebra o emo, subgênero do rock popular nos anos 2000. Com início às 17h30min, o momento terá shows das bandas Ressonância do Caos, Monki Flip, Diadhema, Black Dark, Funhouse e Detrito Espacial.