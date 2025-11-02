Alçar a finitude: jornalistas escrevem sobre a morte e a arte

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 30-10-2025: Pauta sobre Vida e Morte. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO)

Para morrer, basta estar vivo. O dizer é repassado boca a boca numa forma de atestar o inevitável, a prenuncia de que a qualquer momento, distraídos ou desavisados, podemos nos encontrar com o mistério da morte. A certeza do desconhecido, por vezes, é o assombro que guia os planos terrestres e move as

forças que regem os homens.

Tentamos nos aproximar do inexplicável com rituais e teorias, maneiras de absorver o destino. A consciência da partida é o que nos separa das demais espécies, enquanto, ironicamente, nos afasta da humanidade. Se não, como dimensionar a normalidade com a qual se trata de guerras que dizimam milhões ou deixam dezenas de corpos estirados à luz do dia? As tragédias cotidianas que fogem da ordem

natural da vida e escapam da finitude de doenças incuráveis.



A arte surge como catalisador de sentimentos. Ainda lembro da primeira vez que pude sentir, de fato, uma partida. A percepção não veio de uma despedida ou óbito de familiar, mas de um personagem de paradidático. A narrativa trouxe a proporção, ainda que menor, de como essas perdas deixam lacunas.

As palavras, imagens e sons traduzem o que, muitas vezes, não é possível de ser dito ou digerido. São estas projeções que fixam leituras sobre fatos, desastres ou histórias pouco exploradas. As linguagens proporcionam um espelho para as mortes físicas e simbólicas, as dores e decepções, as barbáries e calamidades que insistem em acontecer.



Nos textos seguintes, três escritoras se debruçam sobre as percepções da finitude. Elas mencionam as delicadezas de tratarem sobre assuntos tão sensíveis dentro da literatura e refletem sobre a responsabilidade de expandir o olhar acerca do tema.

Desfiar a vida e levar morte ao personagem

Texto de Ana Márcia Diógenes

Difícil começar a escrever este texto sobre os desdobramentos da morte pela ótica da arte, diante do espanto de ver dezenas de corpos enfileirados no Complexo da Penha, Rio de Janeiro, vítimas de uma desastrosa megaoperação policial. São personagens da vida real para quem gestores, na incapacidade de planejar cenas que resgatem atalhos sociais, resolveram escrever um único e degradante final: a morte na roleta russa da mira policial aos que já nasceram sem privilégios.

Quando um escritor cria uma história com cenas similares a estas - em que se esquece o ser humano que há em cada corpo - é comum ouvir que está pesando demais a mão na desgraça. Autores contemporâneos, latino americanos, são constantemente criticados porque escrevem sobre violência e morte em detalhes. Na verdade - e na arte -, são vozes que não conseguem calar diante da realidade, e escrever é por foco.

Na perspectiva de escritora, quanto mais me envolvo na representação do tecido social, mais vejo o quanto é preciso cuidado com o desfiar da vida de um personagem. Não é à toa que um autor, que atua como Deus do universo da obra que criou, precisa estudar muito o viver e o morrer para compor seus personagens, caminhos e descaminhos.

Ao ser o campo literário uma simbologia referencial do mundo, cabe a quem escreve ter consistência na elaboração de personagens, na relação destes com os traumas que viveram e nos aspectos do seu viver que levam à morte. Não estou defendendo finais já esperados. Cada autor (a) decide se quer seguir o fluxo de um final aguardado ou surpreender. Aliás, um final aguardado pode surpreender até mais.

Seja no início, meio ou fim de uma história, escrever morte de personagem sempre me dá um desassossego. Apesar do domínio técnico da escrita, é o humano quem está ali, com nossa vivência e o que lateja entre desejos e perspectivas. Criar e consolidar mortes no texto requer um exercício profundo.

Meus dois últimos livros - "Buraco de dentro" (romance semifinalista do Prêmio Oceanos 2025) e "Caso porque te amo, mato porque me amo" (poema narrativo ilustrado) -, trazem a morte, em diferentes contextos. Em um deles, coloquei a mortificação no passo a passo da vida desde a infância do personagem. No outro, inseri a morte como um sistema de defesa diante de violências.

Nos dois casos, criei um cenário psicológico específico para os diferentes traumas vividos pelos personagens. Na escrita de personagens é preciso muita atenção e cuidado para que haja coerência - ou a falta dela se isso for importante na composição da história - no desenrolar sobre qual o tempo de vida que terão na história. E como a morte os encontrará.

Até na linha do fantástico, do realismo mágico, onde não há compromisso com a realidade formal, é necessário que a relação vida e morte, ou qual tipo de morte cabe na trajetória do personagem, sejam avaliados para que possam se encaixar no contexto.

Escritores planejam os caminhos entre o viver e o morrer de seus personagens. Somos responsáveis por eles. As fotos dos mortos reais no Complexo da Penha denunciam, indignamente, que os gestores da segurança precisariam sentir-se responsáveis pelas vidas reais.

*Ana Márcia Diógenes é jornalista e colunista do O POVO+.

Quando a morte na arte sensibiliza mais do que no real

Texto de Regina Ribeiro

A morte sempre fez parte das preocupações humanas. Todos os povos tiveram e têm rituais que marcam o fim da existência. Nos textos antigos que balizam nossa herança ocidental, a morte tem presença relevante. Os gregos consideravam que uma morte honrosa era preferível à uma vida insignificante. Sócrates (470 A.C) tomou cicuta após ser condenado no processo de acusação que lhe pesava nas costas de colocar os jovens contra os poderosos de Atenas. Em "Fédon", enquanto estava preso, o filósofo defende que o corpo é um obstáculo à sabedoria plena e apenas quando "a alma se recolhe a si mesma, separada do corpo", é que se pode alcançar tal plenitude. A morte para Sócrates, além de não ser assustadora, poderia ser até desejada.

Algum tempo após a morte de Sócrates, Epicuro (341 A.C) escreveu um pequeno tratado sobre a felicidade, no qual orientava Meneceu a não temer o fim da vida. Dizia que apenas os tolos tinham medo de morrer, por não observarem que a morte era uma "ausência" constante. Se estávamos vivos é porque a morte estaria ausente; quando mortos, nós é que nos ausentaríamos. Então, o temor desmedido não se justificava. No fim das contas, Epicuro conclui: a morte é "nada".

O mundo enterrou muita gente entre a Idade Antiga e a Idade Média. E nesse estágio da humanidade, a morte já havia impregnado a vida pela religião, que tem a morte no centro de tudo: da redenção à viagem para a eternidade. A arte, por essa época, era uma escola de convencimento e coube a Caravaggio desafiar a morte não apenas com sua existência vivida nos limites, mas também a simbólica. É dele uma das obras consideradas mais importantes sobre a finitude. "São Jerônimo escrevendo" (1605-1606) é o retrato do fim. Enquanto o santo esquálido tenta manejar a pena, uma caveira o espreita. O pintor italiano dessacraliza o santo, que aparece seminu em cena, com um manto vermelho envolvendo sua fragilidade de homem comum à beira da morte. O vermelho também vestiu Nossa Senhora em "A Morte da Virgem", considerado sacrílego pela Igreja. Caravaggio foi proibido "para sempre" de expor o quadro com a morte exposta como se fosse ela própria visível.

Chegamos ao mundo moderno que, se por um lado, deu ao homem capacidade de adiar a morte pela via científica, por outro, descobriu meios - pela mesma via - de apressá-la em níveis extremos. As duas guerras do século XX com suas máquinas de matar em escala humilhou a arte e seus enquadres perfeitos em tinta, linguagem e película. Um fragmento disso, podemos ler em "O instante da minha morte". No texto, Maurice Blanchot descreve o momento em que praticamente se viu morto num ataque sofrido por soldados nazistas, em 1944. Primo Levi também escreveu sobre o momento da história em que a humanidade se curvou ao absurdo em "É isso um homem?", que conta sua experiência em Auschwitz.

O maior risco humano de tornar a morte tão banal, excetuando-se as pessoas próximas muito amadas, é que dificilmente a Medonha Senhora se torna capaz de sensibilizar no plano real. Contar mortos se tornou uma atividade tão corriqueira, que a ficção parece sensibilizar muito mais do que as notícias:

Mortos nas guerras urbanas das facções

Mulheres mortas por feminicídio

Crianças mortas em Gaza

Corpos se amontoam nos morros do Rio de Janeiro

Após operação que deixou mais de 60 mortos, trânsito segue normal

Dia com maior número de mortes em Fortaleza

Morte dos povos indígenas

Povos isolados correm risco de extinção.

Algum tempo antes de morrer, o filósofo Paul Ricouer se dedicou a refletir sobre o fim, numa perspectiva de quem permaneceria vivo. Um dos dilemas apontados pelo filósofo para essa tarefa seria poder viver o luto, que só existe quando há memória. Quanto mais ensimesmado, mais difícil "enlutar-se". O outro seria o fantasma da "morte ser mais real do que a vida", o que, por si só, deságua na tensa luta entre "a fraternidade e o mal absoluto".

O que pensamos sobre os mortos, os nossos e os dos outros enquanto os créditos desaparecem devagar no final do filme?

*Regina Ribeiro é jornalista e colunista do O POVO+.

Lembra-teque tu vais morrer

Texto de Ariadne Araújo

Lembra-te que tu vais morrer — sussurra-nos a caveira imaginada pelo artista Damien Hirst, réplica de um crânio humano em platina. De verdadeiro, só os dentes humanos, proeminentes na boca rasgada: ri de nós. Dos buracos dos olhos, das bochechas ossudas, do liso do crânio, piscam-nos 8.601 diamantes. Incrustada na testa, uma pedra cintilante, em forma de pêra. terceiro olho, cercado por pétalas de diamantes menores.

Entre maravilha e repulsa, o crânio luxuoso devolve fragmentos, morbidez, o efêmero, o eterno. Batizada como "For the love of God" (2007), a obra de arte é uma montagem do que restará de nós, da nossa face, do nosso olhar, da nossa humanidade. Ou do que se decompõe, do que se enterra, do que se teme.

Warhol também fez do crânio uma obra de arte, entre pink, rosa, verde e amarelo. Na serigrafia Skulls (1976), lembra-nos que a morte, tal qual a serigrafia, são assuntos da sociedade de consumo. E nesta policromia, repete o mesmo "memento mori". O cantor David Bowie foi mais radical. Encenou este aviso sobre a nossa mortalidade no clip do musical Lázarus (2016).

Em um leito, coberto por um sudário, o rosto envolto em um lenço, ele canta: olha para mim, estou em perigo. Bowie interpreta a morte de Lázaro de Betânia, o personagem bíblico ressuscitado por Jesus. Dias depois do lançamento do clip, o cantor morre de um câncer de fígado. Com Bowie, nada era coincidência.

A morte nos fala, nos cerca, nos assusta, espera-nos. Tatsuo Miyajima materializou estas vidas roubadas — todo tempo, desde que o mundo é mundo, e para sempre. Até que uma pílula dourada venha nos garantir a eternidade. Mesmo assim — eu sei e Tatsuo também sabe — será remédio para poucos e para ricos. O artista japonês imaginou a Mega-Death.

Uma instalação com três enormes muros, que envolvem o expectador. Pacíficas e belas paredes azuis, céu estrelado de luzinhas-captores. E está-se, assim, inebriado pela profundidade cromática, quando, de repente, tudo se apaga. Passagem da vida para a morte. Sem previsão, sem aviso. Caímos na escuridão, no nada, adivinhando igual terror na presença invisível dos outros, todos fantasmas.

De um segundo a outro. Como se um general, um ditador, ou um deus, girasse o botão de uma arma pulverizadora — existíamos, já não existimos mais. O Grito, de Edvard Munch é nossa angústia, diante da morte. Quando as luzes se apagam, às vezes, a morte vem beijar-nos, penetrar na nossa carne, como imaginou Baldung Grien, em 1517.

Caveira, foice, ossos e esqueletos tremelicantes. A morte pode ser qualquer coisa. Mesmo se tantas vezes, nas obras de arte, veio na forma de mulher — num cemitério coberto de neve, um anjo belo, de asas altas e negras, envolta em uma luz verde, ergue a espada. Vai matar o coveiro, que terminou de cavar a própria tumba, na obra de Carlos Schwabe.

Cavamos a nossa própria tumba? Cada um que faça suas contas com a vida, antes que as luzes da Mega-Morte se apaguem. Ou Lázaro se levante, para depois morrer. Disso, não escapamos. A arte continua a empurrar o dedo na nossa ferida humana, enquanto tentamos esquecer o que devemos lembrar.

*Ariadne Araújo é jornalista e colunista do O POVO+.



