Logo O POVO+
Confira agenda cultural deste domingo, 2 de novembro (02/11)
Vida & Arte

Confira agenda cultural deste domingo, 2 de novembro (02/11)

Confira agenda cultural deste domingo, 2 de novembro (02/11)
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Melly, indicada ao Grammy Latino e premiada no WME Awards 2024, apresenta show que celebra sua afrobaianidade em Fortaleza
Melly, indicada ao Grammy Latino e premiada no WME Awards 2024, apresenta show que celebra sua afrobaianidade em Fortaleza

Melly

A cantora Melly se apresenta na Caixa Cultural Fortaleza. A artista recorda a trajetória com releituras de canções. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 15.

  • Quando: domingo, 2, às 18 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287- Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)
  • Vendas: www.bilheteriacultural.com.br e bilheteria da Caixa

Lançamento literário

A Tapera das Artes recebe o lançamento do livro "O picadeiro é encantado". A obra é da jornalista cearense Ethel de Paula e traça um panorama da história social do circo. O evento completa a programação do 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC).

  • Quando: domingo, 2, às 16 horas
  • Onde: Tapera das Artes (rua Antônio Gomes dos Santos, s/n - Centro, Aquiraz)
  • Gratuito 
Peça de artesato de Sérgio Melo participa da Feira Associação Ceará Design na CasaCor Ceará 2025
Peça de artesato de Sérgio Melo participa da Feira Associação Ceará Design na CasaCor Ceará 2025

Feira na CasaCor

A Feira Associação Ceará Design segue na CasaCor Ceará 2025. A atração apresenta produções autorais de artistas e empreendedores cearenses, com criações que vão desde fotografias até objetos de decoração.

  • Quando: domingo, 2, das 15h às 21 horas
  • Onde: CasaCor Ceará 2025 (rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles)
  • Quanto: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia-entrada)
  • Vendas: appcasacor.com.br/pt/events/ceara-2025

Sun Weekend

A Praia do Futuro é palco para o evento Sun Weekend, realizado na barraca Sunrise. A festa traz shows de DBacana, Heverton, Lukinha, Pedro Hara, Jozzú e Pedro Guerra. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no OutGo.

  • Quando: domingo, 2, a partir das 11 horas
  • Onde: Sunrise Beach Club (av. Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antonio Diogo)
  • Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
  • Vendas: OutGo 
Em cartaz de 13 de agosto a 2 de novembro, exposição reúne mais de 50 obras entre pinturas e esculturas de Antônio Poteiro
Em cartaz de 13 de agosto a 2 de novembro, exposição reúne mais de 50 obras entre pinturas e esculturas de Antônio Poteiro

Exposição

A exposição "Antônio Poteiro, A luz inaudita do Cerrado" chega ao último dia de visitação na Caixa Cultural Fortaleza. A mostra faz uma homenagem ao centenário e à obra do artista plástico português-brasileiro Antônio Poteiro (1925-2010), reunindo mais de 50 obras.

  • Quando: domingo, 2, das 10h às 19 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @caixaculturalfortaleza
  • Gratuito 
O que você achou desse conteúdo?