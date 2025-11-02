Confira agenda cultural deste domingo, 2 de novembro (02/11)

Melly

A cantora Melly se apresenta na Caixa Cultural Fortaleza. A artista recorda a trajetória com releituras de canções. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 15.

Quando: domingo, 2, às 18 horas

domingo, 2, às 18 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287- Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287- Praia de Iracema) Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) Vendas: www.bilheteriacultural.com.br e bilheteria da Caixa

Lançamento literário

A Tapera das Artes recebe o lançamento do livro "O picadeiro é encantado". A obra é da jornalista cearense Ethel de Paula e traça um panorama da história social do circo. O evento completa a programação do 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC).

Quando: domingo, 2, às 16 horas

domingo, 2, às 16 horas Onde: Tapera das Artes (rua Antônio Gomes dos Santos, s/n - Centro, Aquiraz)

Tapera das Artes (rua Antônio Gomes dos Santos, s/n - Centro, Aquiraz) Gratuito



Feira na CasaCor

A Feira Associação Ceará Design segue na CasaCor Ceará 2025. A atração apresenta produções autorais de artistas e empreendedores cearenses, com criações que vão desde fotografias até objetos de decoração.

Quando: domingo, 2, das 15h às 21 horas

domingo, 2, das 15h às 21 horas Onde: CasaCor Ceará 2025 (rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles)

CasaCor Ceará 2025 (rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles) Quanto: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia-entrada)

R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia-entrada) Vendas: appcasacor.com.br/pt/events/ceara-2025



Sun Weekend

A Praia do Futuro é palco para o evento Sun Weekend, realizado na barraca Sunrise. A festa traz shows de DBacana, Heverton, Lukinha, Pedro Hara, Jozzú e Pedro Guerra. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no OutGo.

Quando: domingo, 2, a partir das 11 horas

domingo, 2, a partir das 11 horas Onde: Sunrise Beach Club (av. Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antonio Diogo)

Sunrise Beach Club (av. Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antonio Diogo) Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira) Vendas: OutGo



Exposição

A exposição "Antônio Poteiro, A luz inaudita do Cerrado" chega ao último dia de visitação na Caixa Cultural Fortaleza. A mostra faz uma homenagem ao centenário e à obra do artista plástico português-brasileiro Antônio Poteiro (1925-2010), reunindo mais de 50 obras.