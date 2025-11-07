Foto: Thiago Matine/divulgação Vanessa A Cantora se apresenta na Laje da Praia

Novo espaço para curtir em Fortaleza, o Laje da Praia traz na programação desta sexta-feira, 7, a festa "Forró da Praia". Com início às 20 horas, o momento terá shows de Vanessa a Cantora e do grupo Os Muringa. O evento na Praia de Iracema promete unir forró das antigas e pé de serra. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, com valor de R$ 20.

Quando: sexta-feira, 7, a partir das 20 horas

Onde: Laje da Praia

(rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20

Vendas: Sympla

Mais informações: @lajedapraiaoficial



