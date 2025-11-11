Confira agenda cultural desta terça-feira, 11 de novembro (11/11)

Seguindo com a programação do Teatro da Terça, projeto que integra o Cena Ocupa, o Teatro Dragão do Mar recebe o espetáculo teatral "Lampejo" nesta terça-feira, 11, às 19h30min. Apresentação realizada pelo Coletivo Zanzulim, a peça busca revisitar memórias já perdidas ao reconstruir trajetórias, promovendo experiências sensoriais e documentais ao público. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). A peça possui acessibilidade em Libras e é livre para todos os públicos.
Recital Vienna
Nesta terça-feira, 11, o Theatro José de Alencar, equipamento cultural localizado no Centro, recebe o espetáculo "Recital Vienna", produzido pela Vienna Escola de Artes, espaço no bairro Meireles. O momento reúne os alunos dos cursos de canto, música, piano, violão, violino e pintura. Os ingressos para a apresentação são gratuitos, com retirada no Sympla.
Friends
Segue aberta à visitação a "The Friends Experience", exposição interativa e
imersiva do universo de uma das séries de comédia mais populares dos EUA e que conquistou fãs por diversos países. O espaço fica no Shopping RioMar Fortaleza, com visitação de terça-feira a quinta e domingo, das 12h às 20 horas, sexta-feira e sábado, das 11h às 21 horas. Ingressos custam a partir de R$ 40.