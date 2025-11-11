Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 11 de novembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica que pode ser um bom momento para expandir seu círculo social e explorar novos horizontes. Fique atento às suas finanças e reavalie seus gastos, especialmente com lazer.
21/04 a 20/05
O céu indica que pode ser um bom dia para o signo de Touro focar na gestão de sua vida íntima e cotidiano doméstico. Aproveite para ajustar seus interesses com os de sua família, já que a Lua inicia sua fase minguante.
21/05 a 20/06
Para os nativos do signo de Gêmeos, o céu indica um dia de mente ágil e comunicação firme, com a Lua apontando harmonia com Mercúrio e Marte na área das ideias. Contudo, busque tranquilidade ao final do dia e avalie os eventos.
21/06 a 22/07
O céu indica que o signo de Câncer pode se tornar mais prático e objetivo, principalmente na área material, contribuindo assim para uma melhor gestão do patrimônio e avanço dos afazeres diários. Cuidado com os gastos excessivos em lazer e social.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica uma terça-feira de sociabilidade intensa, com chances de fortalecer laços em grupos e coletividades. Concentre-se em tarefas domésticas e evite o acúmulo de pendências.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem nesta terça-feira, o céu indica sua habilidade em lidar com desafios de maneira tática. Tire proveito das possíveis ações eficientes ligadas à Lua na área de crise em harmonia com Mercúrio e Marte. Atue de maneira diplomática ao lidar com os desafios externos, considerando a Lua Minguante em tensão com Sol e Vênus.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica fortalecimento das relações sociais, pois seu espírito fraterno e colaborativo possui grandes chances de reforçar seus vínculos. É importante ser cauteloso ao lidar com recursos materiais.
23/10 a 21/11
No horóscopo do Escorpião hoje, o céu indica um grande aumento na produtividade no trabalho. Lembre-se de respeitar os momentos de descanso para evitar sobrecargas.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a terça-feira aponta para um período de autoconfiança elevada e desejo de lutar por objetivos imediatos e alargar horizontes, conforme indica a Lua na área espiritual, em harmonia com Mercúrio e Marte. Prudência é necessária para evitar riscos excessivos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio na terça-feira, o céu indica que sua resiliência interior pode ser alimentada, favorecendo uma postura confiante diante dos desafios e uma maior habilidade estratégica. Pode ser um bom momento para ter cuidado ao escolher as companhias, se preservando.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica que sua habilidade de interação pode ser elevada nesta terça-feira, beneficiando ações em grupo. Por outro lado, pode ser um bom momento para manter suas ambições resguardadas, para preservar-se.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica uma produtividade aumentada no campo de trabalho, uma possível fragilidade na saúde ao fim do dia e um período favorável para investir na vida amorosa.
O ANJO
Faz conhecer a verdade nos processos e triunfar a inocência; confunde os culpados e falsas testemunhas. Dá habilidade nas ciências, artes e trabalhos manuais, amor de justiça e veracidade, e distinção na magistratura. O gênio contrário domina sobre os processos escandalosos, influi sobre os homens vis, intrigantes e os que procuram enriquecer-se à custa de seus clientes.
O SANTO
Nasceu em 316 ou 317, na Panônia, hoje Hungria. Filho de um tribuno militar, viveu em Pavia porque seu pai havia recebido de presente um terreno. Com 12 anos, queria ser asceta e retirar-se para o deserto. Mas teve que se alistar e acabou em um quartel na Gália. Como membro da guarda imperial, era requisitado para rondas noturnas. Em uma delas, no inverno, deparou-se com um mendigo seminu. Tirou seu manto, cortou-o em duas partes e deu a metade ao pobre. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, usando a metade do manto. Ao ser dispensado do exército, fundou um mosteiro perto de Tours e foi ordenado diácono e presbítero. Aos 80 anos, partiu em missão de reconstituir um cisma surgido entre o clero local. Antes de regressar para Tours, foi acometido por febres violentas e faleceu.