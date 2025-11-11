Projeto multiplataforma discute mudanças climáticas em linguagem infantojuvenil

Foto: Divulgação Gustavo Gumiero é autor do projeto multiplataforma "Proteus", que discute sobre mudanças climáticas em linguagem para crianças

Uma trilogia que aborda desmatamento, poluição por plásticos e exploração da Amazônia. Personagens que, junto a uma salamandra, enfrentam um vilão negacionista que espalha mentiras a respeito de propostas supostamente sustentáveis. Ensino de conceitos científicos de forma adaptada ao público infantojuvenil.

Essas são algumas das descrições que rondam o projeto multiplataforma "Proteus", criado pelo sociólogo Gustavo Gumiero. Por meio de animação, livros digitais e impressos e vídeo-livro, ele busca aproximar o público infantil das discussões sobre sustentabilidade e meio ambiente. Dois dos três livros já foram lançados.

O primeiro, "O Grande Problema", apresenta as crianças Gabi, Titi e Gê. Quando o bairro é atingido por uma enchente, uma pequena salamandra falante aparece na água turva. Chamada de Proteus, ela enxerga com o coração e revela a verdade por trás dos desastres que abalam a cidade: a Terra está doente e o inimigo é um empresário que se esconde atrás de "discursos verdes" para espalhar destruição.

Proteus pode mudar de cor, enxergar por meio de emoções e viver anos sem se mover ou comer. O personagem questiona padrões e ensina adaptação frente aos desafios do planeta. No segundo livro, "O Ouro Negro", Proteus mergulha nas águas da Amazônia para enfrentar a exploração do petróleo e os riscos do plástico para o planeta.

O terceiro volume da trilogia, "Proteus - A Última Árvore", abordará o desmatamento e as mudanças nas leis ambientais. A obra está em desenvolvimento.

O projeto nasceu em meio à verve de pesquisa carregada pelo sociólogo. Desde 2008, escreve artigos sobre temas contemporâneos. Vários de seus textos foram publicados em jornais. A escrita é transferida para os livros. Seus dois últimos foram sobre a pandemia e sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Para Gustavo, faltava se debruçar sobre as mudanças climáticas - denominadas por ele de "guerra ecológica". Foi seu objeto de estudo nos últimos três anos. Surgiu o convite de uma editora para escrever literatura infantil. "O pensamento de velhos nós talvez não mudemos. Precisamos falar com as crianças e com os jovens", ouviu.

A representação da história precisaria de um personagem carismático. A base ideal apareceu: o Proteus anguinus, um anfíbio cego que vive nas águas subterrâneas de cavernas na Eslovênia e em uma pequena região da Itália (país no qual atualmente Gustavo reside). "Visitei há dez anos a caverna onde cuidam do Proteus e fiquei com ele

na cabeça", relembra.

A fascinação foi tanta que adquiriu um souvenir da salamandra como forma de eternizar esse "encontro". "A sensibilidade nasce antes da consciência. Quando temos experiência com algo, isso nos transforma. Sempre fui urbano no Brasil. Aqui, vivo em uma área mais verde", esclarece.

Outro caminho seguido para homenagear Proteus foi o da criação do projeto educativo. Gumiero aproveitou as características da salamandra para criar seu protagonista. Na história, Proteus vira o "contraponto da sociedade capitalista". Ele pode viver até 100 anos in natura e ficar anos sem se alimentar. "Ele não quer acelerar. Ele vive uma vida desacelerada", descreve o autor.

O personagem apresenta sustentabilidade a partir de sua rotina, já que precisa de água pura. Assim, alerta para a necessidade de cuidar do meio ambiente. Ainda que envelopada de maneira lúdica, a discussão segue a prática de Gustavo Gumiero de estudar a mudança climática sempre "em uma veia sociológica".

"O clima não muda por si só. Mergulhando na história, percebemos que uma das origens é a escravidão, com o ser humano usado como escravizado para fazer uma produção capitalista. O que chamam de antropoceno, eu e outros especialistas chamamos de 'capitaloceno', com a chegada de Colombo às Américas. É a origem do que estamos vivendo", explica.

Ele prossegue: "Muito mais do que falar sobre o clima que muda, é entender como essas relações sociais moldaram a sociedade na qual vivemos para uma sociedade de queima de combustível, de petróleo".

Evidentemente, falar sobre mudanças climáticas não é simples. Exige atenção especial, principalmente ao tentar se comunicar com público infantil. Por isso, o autor decidiu selecionar temas principais que considera "a base para a compreensão" do assunto, como as "notícias falsas".

Ele aponta como a indústria petrolífera já sabia que era uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa, o que contribuía significativamente para o aquecimento global. Entretanto, grandes petrolíferas "omitiram essa informação porque não se podia parar a produção de petróleo".

Outro ponto de atenção mencionado por ele são os desafios ambientais atrelados à produção e ao descarte de carros elétricos, como práticas de mineração predatórias para extrair componentes necessários à sua fabricação. No primeiro livro, o vilão é Hélio Musgo, dono de uma fábrica de carros. A referência ao bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, é proposital.

"Temos que materializar o vilão, o homem mau, para a criança ter atenção à história. Essa atenção foi criada com o Hélio Musgo. Ele tem uma fábrica de carros elétricos que ele diz que não polui. Ele quer ir para Marte. Para isso, deseja destruir uma área no Pantanal e construir sua fábrica de foguetes", elenca.

O projeto de Gustavo Gumeiro ganha força com a chegada da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém (PA). Ele, entretanto, não deposita expectativas positivas sobre evento. "Quando falamos de mudanças climáticas, falamos de todos nós. Não há essa separação entre nós e a natureza. A COP é plena de contradições. Não tenho esperanças nela, porque quem devia pagar a conta não quer pagar e quem não pode pagar não tem força para lutar contra", desabafa.

Apesar disso, sua ideia educativa pode ser uma esperança: "O 'Proteus' é uma forma de introduzir uma mentalidade e consciência coletivas do que devemos fazer enquanto sociedade para mudarmos nosso destino. Hoje, ele está traçado. Nós, com mais de 30 anos, não vamos mudar nossos hábitos fósseis. Mas a criança pode mudar - e carregar uma transformação da sociedade".





Proteus e o Grande Problema