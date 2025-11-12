Embarcação

Foto: FERNANDA BARROS CasaCor Ceará 2025. Na foto, o espaço "Casa Vida&Arte", da arquiteta Gabriela Picanço

Esta é a última semana disponível para visitar a CasaCor Ceará 2025, evento dedicado à arquitetura, design de interiores e paisagismo. Sob o tema “Semear Sonhos”, a mostra apresenta 34 ambientes assinados por 41 profissionais em experiências que conectam bioarquitetura, sustentabilidade e afeto. A edição homenageia o Mestre Espedito Seleiro, com inserções de sua obra e estética espalhadas por toda a exposição. Um dos ambientes de destaque é a Casa Vida&Arte, cujo projeto é assinado por Gabriela Picanço.

Quando: quarta a sexta-feira, das 16h às 22 horas; sábado e domingo, das 15h às 21 horas; visitação até domingo, 16

Onde: CasaCor Ceará (ruaTibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 48 (meia-entrada) e R$ 96 (inteira)

Ingressos: appcasacor.com.br/events/ceara-2025/tickets

Mais informações: no Instagram @casacorceara



Yoga

O Shopping Iguatemi Bosque promove encontros gratuitos de yoga a cada quarta-feira. A atividade volta a ser realizada hoje, dia 12 de novembro, na área externa do empreendimento comercial. Conduzido pelo professor Caio Nibon, o momento ocorre próximo à loja Zara. A iniciativa integra o projeto "Yoga Iguatemi". Nibon é conhecido por práticas que juntam respiração, alongamento e meditação. A organização do evento pede para cada participante levar seu tapete.

Quando: quarta-feira, 12,

às 18 horas

Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Gratuito

Mostra de Cinema

Começa nesta quarta-feira, 12, a 15ª edição da Mostra Unifor de Cinema. O evento é realizado no Cinema do Dragão, com exibição de 18 curtas de jovens realizadores. A mostra é encerrada com exibição de "Cabra Marcado Para Morrer". O projeto propõe reflexão sobre o cinema brasileiro.

Quando: de quarta-feira, 12, a sábado, 15,

a partir das 19 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Mais informações: @cinemadodragao

Mestras da Cultura

É realizado na Caixa Cultural Fortaleza nesta quarta-feira, 12, o evento "Cine Debate Mestras da Cultura e o Saber Popular". São apresentados vídeos curtos sobre mestres e mestras que mantêm vivas as tradições, saberes e fazeres do Estado. A atividade é conduzida por Dora Freitas, Álvaro Vasconcelos e Silvia Furado. Após as exibições há debate aberto. Ao final é apresentado o documentário "60 anos de Ofício: a Arte do Mestre Chico Belo".

Quando: quarta-feira, 12, às 18 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito

Caravana de Natal

Tradicional ação do período natalino, a Caravana de Natal da Solar Coca-Cola continua em Fortaleza nesta quarta-feira, 12. Caminhões iluminados seguem trajeto que passa por pontos estratégicos. Os desfiles partem às 17h30min, com trajeto em velocidade reduzida. Hoje, o veículo sai do Cometa Supermercados da rua Júlio Lima, na Cidade dos Funcionários. Ele faz trajeto até o Super do Povo (av. Dr. Silas Munguba).

Quando: quarta-feira, 12,

às 17h30min

Onde: saída do Cometa Supermercados (R. Júlio Lima, 676 - Cidade dos Funcionários)

Rota: natal.coca-cola.com.br