Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 12 de novembro

Áries 21/03 a 20/04 Signo de Áries, a quarta-feira traz um momento para repensar suas relações com grupos. O céu indica uma chance de se libertar de situações desequilibradas na área social. No entanto, aja com calma e evite confrontos desnecessários.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica que este pode ser um bom momento para fortalecer-se pessoalmente e ajustar relações familiares, chegando a um novo entendimento dos desafios a enfrentar. Na área social, pode haver tensões, evite sair da zona de conforto.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica a necessidade de lapidar a comunicação e conceitos com paciência e diplomacia. Evite embates desnecessários, principalmente no âmbito familiar.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica a necessidade de revisar os aspectos materiais da vida. É tempo de se ajustar a restrições financeiras e resolver pendências humanas com diplomacia.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, ao lidar com desafios no trabalho e na família. Há chances de que questões financeiras exijam prudência.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem nesta quarta-feira, o céu indica que introspecção poderá ajudar a lidar com dilemas internos e eliminar atitudes que impeçam seu crescimento, de acordo com a Lua Minguante na área de crises. No entanto, evite tomar ações precipitadas ao confrontar situações, com a Lua em tensão com Mercúrio, Marte e Urano.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica a necessidade de reavaliação das conexões sociais, apontando possíveis melhorias na qualidade das interações e liberação de vínculos não saudáveis. Mantenha-se emocionalmente reservado e evite atitudes radicais, já que há indícios de estresse na área de crise.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, esta quarta pode trazer momentos de desafio na carreira. Há chances para correções e ajustes na área profissional com a Lua Minguante tensionada ao Sol. Mantenha um bom relacionamento com seus parceiros, pois a Lua na área das amizades está tensa com Mercúrio, Marte e Urano.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica um dia de reflexões profundas sobre os rumos da vida. É um bom momento para repensar valores e crenças que podem estar bloqueando o crescimento. Já no trabalho, atenção aos radicalismos, pois há chance de tensões com colegas e superiores.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, há chance de necessidade de ajustes na vida pessoal com a Lua Minguante na área íntima. Isso pode indicar superação de desafios e melhoras no relacionamento com as pessoas e bens. Busque equilíbrio e segurança, já que a Lua tensiona a outros planetas.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica um ambiente propício para reavaliar associações e identificar o que pode ser melhorado. Esteja aberto a evoluções, mas pondere antes de agir, principalmente em assuntos íntimos.