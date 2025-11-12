Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 12 de novembro

21/03 a 20/04
Signo de Áries, a quarta-feira traz um momento para repensar suas relações com grupos. O céu indica uma chance de se libertar de situações desequilibradas na área social. No entanto, aja com calma e evite confrontos desnecessários.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que este pode ser um bom momento para fortalecer-se pessoalmente e ajustar relações familiares, chegando a um novo entendimento dos desafios a enfrentar. Na área social, pode haver tensões, evite sair da zona de conforto.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica a necessidade de lapidar a comunicação e conceitos com paciência e diplomacia. Evite embates desnecessários, principalmente no âmbito familiar.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica a necessidade de revisar os aspectos materiais da vida. É tempo de se ajustar a restrições financeiras e resolver pendências humanas com diplomacia.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, ao lidar com desafios no trabalho e na família. Há chances de que questões financeiras exijam prudência.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem nesta quarta-feira, o céu indica que introspecção poderá ajudar a lidar com dilemas internos e eliminar atitudes que impeçam seu crescimento, de acordo com a Lua Minguante na área de crises. No entanto, evite tomar ações precipitadas ao confrontar situações, com a Lua em tensão com Mercúrio, Marte e Urano.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica a necessidade de reavaliação das conexões sociais, apontando possíveis melhorias na qualidade das interações e liberação de vínculos não saudáveis. Mantenha-se emocionalmente reservado e evite atitudes radicais, já que há indícios de estresse na área de crise.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, esta quarta pode trazer momentos de desafio na carreira. Há chances para correções e ajustes na área profissional com a Lua Minguante tensionada ao Sol. Mantenha um bom relacionamento com seus parceiros, pois a Lua na área das amizades está tensa com Mercúrio, Marte e Urano.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um dia de reflexões profundas sobre os rumos da vida. É um bom momento para repensar valores e crenças que podem estar bloqueando o crescimento. Já no trabalho, atenção aos radicalismos, pois há chance de tensões com colegas e superiores.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, há chance de necessidade de ajustes na vida pessoal com a Lua Minguante na área íntima. Isso pode indicar superação de desafios e melhoras no relacionamento com as pessoas e bens. Busque equilíbrio e segurança, já que a Lua tensiona a outros planetas.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um ambiente propício para reavaliar associações e identificar o que pode ser melhorado. Esteja aberto a evoluções, mas pondere antes de agir, principalmente em assuntos íntimos.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que ajustes e revisões se fazem necessários na área da saúde e rotina diária, o que pode superar certos desafios. Atenção a possíveis desentendimentos na área de relacionamentos, e procure administrar de forma equilibrada as adversidades no amor.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência é amável, jovial, modesto em suas palavras e simples em sua maneira de ser. Suportará todas as adversidades com paciência e resignação, pois sabe que isto é uma forma de evolução material e espiritual. Extremamente curioso, estará sempre disposto a aprender e passar cada experiência realizada. Terá refinamento cultural e amará a música, a poesia e as artes em geral.
O SANTO
João Kuncewicz nasceu em Wladimir (Ucrânia), no ano de 1580, numa família de ortodoxos cismáticos. Com a mudança de vida, mudou o nome para Josafá, abraçou a fé católica e entrou para a Ordem de São Basílio. Como monge desde os 24 anos, tornou-se apóstolo e sacerdote, quando foi ordenado. Tornou-se Arcebispo de Polotsk, sede primacial dos Rutenos, em 1617. Dedicou-se à unificação das Igrejas, buscando remover o cisma e reconduzir os hereges e cismáticos à união com a cátedra de São Pedro. Seu zelo pelas causas da Igreja resultou em muitas perseguições, calúnias e oposições por parte dos cismáticos. Aconteceu que, em 1623, numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado. Após ser assassinado, foi preso a um cão morto e lançado num rio.