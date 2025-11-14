Confira agenda cultural desta sexta-feira, 14 de novembro (14/11)

Foto: Divulgação/ Gavulino Filmes Bastidores de "A Rebelião dos Jangadeiros", filme que mistura ficção e documentário

1º Novembro Negro

Nesta sexta-feira, 14, o auditório da Reitoria da UFC recebe a 1ª edição do Novembro Negro. Com abertura marcada para às 18h30min, o momento terá exibição do longa-metragem "A Rebelião dos Jangadeiros", dirigido por Demitri Túlio e Cinthia Medeiros. Na mesma data, os diretores participam de um debate com os pesquisadores Arilson Gomes e Vera Rodrigues, da Unilab, e Hilário Ferreira, da UFC.

Quando: sexta-feira, 14, a partir das 18h30min

sexta-feira, 14, a partir das 18h30min Onde: Auditório da Reitoria da UFC (avenida da Universidade, 2853 - Benfica)

Auditório da Reitoria da UFC (avenida da Universidade, 2853 - Benfica) Gratuito

Mais informações: @ufcinforma



Estação das Artes

Localizado no Centro, o Complexo Cultural Estação das Artes é palco para apresentações musicais especiais nesta sexta-feira, 14. Com início marcado para as 18 horas, a festa no espaço terá Pagode da Julinha 21 e o projeto Sarau Preto Ocupa, com Vits e Otto Nascimento. A entrada no equipamento cultural é gratuita, mediante a capacidade do espaço.

Quando: sexta-feira, 14, às 18 horas

sexta-feira, 14, às 18 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)/ Gratuito



15ª Mostra Unifor de Cinema

A 15ª edição da Mostra Unifor de Cinema chega ao penúltimo dia nesta sexta-feira, 14, com exibições gratuitas no Cinema do Dragão. Na grade de programação que inicia a partir das 19 horas, o público pode assistir a "Red Hood & Big Bad Wolf", "Haus of Mercury", "Ultravioleta", "Quimérico", "Brazil Simulator", "Borboleta no aquário" e "Lascívia". A agenda da data reúne obras que transitam por universos fabulares e subjetivos.

Quando: sexta-feira, 14, a partir das 19 horas

sexta-feira, 14, a partir das 19 horas Onde: Cinema do Dragão

Cinema do Dragão Gratuito



Terrazo Comedy

Nesta sexta-feira, 14, o Terrazo Shopping recebe mais uma edição do "Terrazo Comedy", projeto de humor que reúne comediantes do Estado em uma apresentação especial e gratuita no estabelecimento localizado no município da Região Metropolitana de Fortaleza. Com início às 19h30min, o público pode aguardar o show de humor de Adamastor Pitaco, Kaio Freitas e Anderson Justus na Praça de Alimentação.

Quando: sexta-feira, 14, às 19h30min

sexta-feira, 14, às 19h30min Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)

Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio) Gratuito



Futuro e Memória

O BNB Clube, na Aldeota, recebe nesta sexta-feira, 14, o show "Futuro e Memória - Música do Ceará", que reúne nomes de destaque na produção musical cearense. Com início para às 20 horas, o evento reúne Rodger Rogério, Téti, Calé Alencar, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes, Dalwton Moura, Rogério Franco e outros artistas convidados, acompanhados por uma banda dirigida pelo maestro Luciano Franco, que vai celebrar as diferentes gerações da música do Estado.