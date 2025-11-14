horóscopo personare

ÁRIES

Para o signo de Áries, o céu indica maior preocupação com a rotina e saúde. Há chance de um bom entendimento nas relações graças a Sol e Júpiter. Encare desafios pensando em desenvolvimento pessoal, liberte-se de ilusões e seja objetivo, Saturno e Netuno mostram isso.

TOURO

Para o signo de Touro, o céu indica um dia propício para atividades culturais em grupo e expressão criativa. Porém, é importante maneirar nas expectativas, principalmente em relação a planos com amigos.

GÊMEOS

Para o signo de Gêmeos, o céu indica um aumento da atenção com o lar e a convivência familiar, sugerindo um bom momento para buscar harmonia e segurança. Equilibre as demandas do trabalho e da casa para evitar surpresas.

CÂNCER

Para o signo de Câncer, este pode ser um bom momento para expressão criativa e valorização de oportunidades de contato com pessoas importantes para seus projetos. Cuidado com envolvimento em polêmicas.

LEÃO

Para o signo de Leão, o céu indica que pode ser o momento de buscar conforto nas partes estáveis da vida, como o lar e as finanças. Porém, é importante manter o controle dos gastos para não criar dívidas.

VIRGEM

Para o signo de Virgem, o céu indica sensibilidade em alta com chances de um comportamento mais sociável. Devido aos aspectos da Lua com o Sol e Júpiter, pode ser um bom momento para satisfazer seus desejos. Equilibre seus interesses nas relações, evitando cobranças excessivas ou idealizações.

LIBRA

Para o signo de Libra, o céu indica possíveis momentos de fragilidade emocional. Pode ser um bom momento para concentrar-se nos deveres profissionais e explorar suas habilidades.

ESCORPIÃO

O céu indica que é um bom momento para o signo de Escorpião desfrutar da companhia das amizades e cultivar relacionamentos. A Lua traz um clima acolhedor e de bem-estar, mas lembre-se de manter a discrição.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, o céu indica que pode ser um bom momento para buscar a realização profissional, se empenhando e encontrando oportunidades. Porém, harmonize essa ambição com a vida familiar.

CAPRICÓRNIO

Para o signo de Capricórnio, o céu indica o desejo de abrir novos horizontes através de viagens e estudos ligados à fé. Há chance de encontrar pessoas com ideais semelhantes, criando uma boa cumplicidade. Mas cuidado com a tendência a contradições devido à oposição de Saturno e Netuno.

AQUÁRIO

Para o signo de Aquário, o céu indica fortes emoções e a chance de se conectar profundamente com seus desejos e ambições. Porém, desafios na área financeira podem surgir, requerendo análise crítica e força.

PEIXES

Para o signo de Peixes, o céu indica uma busca por harmonia no relacionamento com os outros. Pode ser um bom momento para se divertir e ter cumplicidade, mas não se esqueça de buscar equilíbrio e não se doar demais.

o anjo Nelchael

Defende dos caluniadores, feitiços, encantamentos, fascinações e dos maus espíritos. Domina astronomia, matemática, geografia. Influi sobre os sábios, eruditos e filósofos; dá persistência e o amor de glória, honra, Poesia e Literatura. O gênio contrário induz à ignorância, ao erro e aos preconceitos. Quem nasce sob esta influência, demonstra muita serenidade, moderação nas palavras, equilíbrio entre o espiritual e o material.

O SANTO São José Pignatelli

Nasceu em Saragoça, em 1737, em uma nobre família de Nápoles. Na Espanha, aos 12 anos, entrou para a Companhia de Jesus. Em 1762, foi ordenado sacerdote, dedicando-se ao ensino das Letras. Em 1767, houve uma grande perseguição contra a Companhia de Jesus, onde os jesuítas foram expulsos dos países em que atuavam. Sendo a Companhia de Jesus dissolvida por Clemente XIV, em 1773, padre Pignatelli foi para Bolonha, proibido de exercer o ministério apostólico com as almas, por quase 25 anos. Entregou-se aos estudos, construindo uma biblioteca de grande valor. Com licença do papa Pio VI, foi construída uma casa para os noviços no ducado de Parma, onde o Padre Pignatelli foi reitor. O renascimento da Companhia só ocorreu em 1814. Padre Pignatelli faleceu em 1811, com 74 anos.