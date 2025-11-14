Zepelim terá área especial para descanso

Foto: Brenda Lima/ESPECIAL PARA O POVO Em 2023 e em 2024, o Vida&Arte também foi responsável por área de descanso no Festival

O Vida&Arte, plataforma de cultura e entretenimento do O POVO, preparou uma área especial para o público que vai curtir o Festival Zepelim neste sábado, 15. Pensado para recarregar as energias entre as pausas dos shows, o Redário Vida&Arte fica localizado na área dos coqueiros, ao lado dos palcos Sol e Mar e em frente à loja do Festival Zepelim.

O espaço conta com 30 redes coloridas, 10 torres de carregamento de celular e puffs, criando um ambiente de conforto para o público. Ao longo do evento, haverá distribuição de algodão doce.

Nas edições de 2023 e 2024, o Vida&Arte também proporcionou a área de descanso para os participantes do Festival Zepelim. A maratona de shows acontece no Marina Park Hotel, iniciando com a apresentação do cearense Mateus Fazeno Rock e segue com programação até 2h da manhã de domingo, com a apresentação da cantora Luísa Sonza.

O line-up do festival é composto também por Lagum, Anavitória, Marina Sena, FBC, Yago Opropio e Projeto Jah-Van com Céu, Luedji Luna e Assucena. E pelos cearenses Cor dos Olhos, Camaleoa, O Cheiro do Queijo e Montage, além de atraçoes de música eletrônica. (Taís Lustosa/Especial para O POVO)