Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 9 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica um bom momento para ampliar horizontes sociais e espirituais. No entanto, seja prudente na gestão financeira frente a possíveis imprevistos.
21/04 a 20/05
O céu indica para o signo de Touro que o lar pode ser a fonte de satisfação e fortalecimento da vida familiar. Cuidado ao expressar opiniões sobre desafios, diante da tensão lunar com Mercúrio e Urano.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, o céu sugere uma fase agradável nos relacionamentos e um bom momento para projetos em parceria, graças à Lua, Sol, Vênus e Marte. Os desafios diários devem ser enfrentados de maneira prática e sem estresse.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica um dia de melhorias no cotidiano e possibilidade de usar recursos de forma criativa. Cuidar do bem-estar é importante, porém, evite gastos impulsivos.
23/07 a 22/08
O céu indica uma alta na autoestima, graças ao alinhamento entre Lua, Sol, Vênus e Marte. Isso te deixa mais seguro para expressar ideias e sentimentos, especialmente em meio social. É um bom momento para buscar uma gestão equilibrada de responsabilidades entre o lar e o trabalho.
23/08 a 22/09
O céu indica que para o signo de Virgem, o momento pede recolhimento e apreciação de prazeres introspectivos. Pode ser uma boa chance de evitar discussões ao não alimentar especulações sobre desafios.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a comunicação pode ser um recurso poderoso nos relacionamentos para alcançar objetivos em comum. Mas cuidado ao misturar amizades e finanças.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica praticidade e criatividade na gestão do trabalho, favorecendo otimizações. Porém é importante driblar possíveis atritos com colegas de trabalho.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um forte otimismo e firmeza na jornada diante da conexão da Lua com o Sol, Vênus e Marte na área espiritual. Evite pressa ao lidar com desafios, para prevenir falhas e perdas devido à tensão da Lua com Mercúrio e Urano.
22/12 a 20/01
O céu indica que o signo de Capricórnio se fortalece diante de desafios nesta terça-feira. As ações focadas podem levar a conquistas únicas, elevando a autoestima e a confiança. Mas cuidado ao compartilhar aspectos íntimos da vida socialmente.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, as relações estão em alta e há chances de realçar seus talentos. É um momento favorável para explorar novas oportunidades com confiança. Contudo, evite sobrecarga e tenha metas claras, já que harmonia entre Lua, Sol, Vênus e Marte indica certa tensão.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica uma terça-feira produtiva e prazerosa, perfeita para administrar rotinas e afazeres. Antes de realizar alterações, busque acordos para evitar conflitos.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, tem grande pureza de sentimentos, é simples mas refinado para os valores materiais e sociais. Irresistivelmente perfeito, terá tendência a estudos das ciências esotéricas, organizando associações, promovendo conferências ligadas ao assunto e trabalhando para instituir a legalização nas atividades esotéricas ou alternativas.
O SANTO
Juan Diego nasceu por volta de 1474 em Cuauhtitlán, uma aldeia próxima à Cidade do México, antes da colonização espanhola. Ele foi batizado na fé católica após a chegada dos conquistadores espanhóis, mas manteve suas raízes culturais e sua devoção a Deus. Juan Diego era um homem simples, um camponês que trabalhava a terra para sustentar sua família. Em 1531, Juan Diego teve uma experiência extraordinária que mudaria sua vida e teria um impacto duradouro na história do México. Enquanto caminhava para a cidade para participar da missa, ele foi abordado por uma aparição celestial de Nossa Senhora, que se identificou como a Virgem Maria. Ela o instruiu a pedir ao bispo para construir uma igreja em sua honra no Monte Tepeyac.