Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 9 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica um bom momento para ampliar horizontes sociais e espirituais. No entanto, seja prudente na gestão financeira frente a possíveis imprevistos.

Touro 21/04 a 20/05 O céu indica para o signo de Touro que o lar pode ser a fonte de satisfação e fortalecimento da vida familiar. Cuidado ao expressar opiniões sobre desafios, diante da tensão lunar com Mercúrio e Urano.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, o céu sugere uma fase agradável nos relacionamentos e um bom momento para projetos em parceria, graças à Lua, Sol, Vênus e Marte. Os desafios diários devem ser enfrentados de maneira prática e sem estresse.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica um dia de melhorias no cotidiano e possibilidade de usar recursos de forma criativa. Cuidar do bem-estar é importante, porém, evite gastos impulsivos.

Leão 23/07 a 22/08 O céu indica uma alta na autoestima, graças ao alinhamento entre Lua, Sol, Vênus e Marte. Isso te deixa mais seguro para expressar ideias e sentimentos, especialmente em meio social. É um bom momento para buscar uma gestão equilibrada de responsabilidades entre o lar e o trabalho.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu indica que para o signo de Virgem, o momento pede recolhimento e apreciação de prazeres introspectivos. Pode ser uma boa chance de evitar discussões ao não alimentar especulações sobre desafios.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, a comunicação pode ser um recurso poderoso nos relacionamentos para alcançar objetivos em comum. Mas cuidado ao misturar amizades e finanças.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica praticidade e criatividade na gestão do trabalho, favorecendo otimizações. Porém é importante driblar possíveis atritos com colegas de trabalho.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica um forte otimismo e firmeza na jornada diante da conexão da Lua com o Sol, Vênus e Marte na área espiritual. Evite pressa ao lidar com desafios, para prevenir falhas e perdas devido à tensão da Lua com Mercúrio e Urano.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu indica que o signo de Capricórnio se fortalece diante de desafios nesta terça-feira. As ações focadas podem levar a conquistas únicas, elevando a autoestima e a confiança. Mas cuidado ao compartilhar aspectos íntimos da vida socialmente.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, as relações estão em alta e há chances de realçar seus talentos. É um momento favorável para explorar novas oportunidades com confiança. Contudo, evite sobrecarga e tenha metas claras, já que harmonia entre Lua, Sol, Vênus e Marte indica certa tensão.