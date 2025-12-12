Confira 4 lugares em Fortaleza para marcar sua confraternização

Foto: Marcília Martins/ divulgação Doc Trattoria & Wine Bar

Originária do latim medieval, a palavra confraternizar vem de “confraternitas". Resultado da junção do prefixo “con” (junto) ao “frater” (irmão), o termo significa uma união amigável ou de irmandade.

Na contemporaneidade, a palavra vem sendo usada para designar encontros onde pessoas se reúnem em um clima de afeto, como um evento para celebrar o companheirismo e os momentos partilhados.

No decorrer de dezembro, às vésperas das celebrações natalinas e do novo ano que se aproxima, é termo certeiro a ser encontrada nas agendas.

Em meio à confra da família, ao amigo secreto do clube de leitura, ao almoço da firma e à confraternização geral da empresa, todas possuem um objetivo comum: partilhar da boa gastronomia em um ambiente propício para o mesmo.

Entre casas de massas, steakhouses, espaços ao ar livre e restaurantes contemporâneos, o Vida&Arte mapeou estabelecimentos na Capital que oferecem menus especiais para as celebrações do período festivo.

DOC Trattoria & Wine Bar

Inaugurado em julho de 2023, o DOC Trattoria e Wine Bar surgiu para apreciadores da enogastronomia, oferecendo uma experiência completa no mundo dos vinhos, aliada a uma culinária italiana de excelência.



Fruto da parceria entre Luca Lunghi, do La Bella Italia, e Lissandro Turatti, da Cervejaria Turatti, a cozinha é inspirada na premissa de incorporar criatividade à tradição italiana de ambas as famílias dos proprietários.



Contudo, para além do atendimento no dia a dia, a casa, localizada no coração da Varjota, também se configura como um espaço versátil para encontros grupais.



“Nossa estrutura permite diferentes configurações, reunindo ambientes que se adaptam tanto a encontros intimistas quanto a confraternizações maiores. Essa versatilidade é algo que buscamos desenvolver desde o início, porque entendemos que as pessoas procuram lugares que ofereçam conforto, qualidade e a possibilidade de personalizar cada detalhe”, explica Luca Lunghi, sócio-proprietário do DOC.



Entre os três ambientes que a casa possui, o Wine Bar, logo na entrada, comporta até 50 pessoas e oferece balcão em ilha para preparo de drinques, máquinas de vinho em taça, piano para música ao vivo e sistema de som independente.



Já o Espaço Trattoria, salão principal, acomoda até 100 clientes em um ambiente amplo e climatizado, com adega de mais de 500 rótulos, pastifício aberto, onde se vê a produção das massas, brinquedoteca e som exclusivo.



Para grupos menores, a Sala Privativa recebe até 30 pessoas, ideal para reuniões, apresentações e encontros reservados, também equipada com som.



Nesse período, a casa trabalha com menus fechados de três etapas (entrada, principal e sobremesa) para café da manhã, almoço e jantar, com possibilidade de personalização. Com valores a partir de R$ 200, as opções incluem bebidas não alcoólicas e podem ser harmonizadas com drinques ou vinhos da carta, que reúne rótulos de diferentes continentes.

Quando: segunda-feira à quinta-feira das 11 horas às 15 horas e 18 horas às 23 horas; sexta-feira das 11h às 00 horas; sábado das 8 horas às 00 horas; e domingo das 8 horas às 23 horas

segunda-feira à quinta-feira das 11 horas às 15 horas e 18 horas às 23 horas; sexta-feira das 11h às 00 horas; sábado das 8 horas às 00 horas; e domingo das 8 horas às 23 horas Onde: DOC Trattoria & Wine Bar (R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota)

DOC Trattoria & Wine Bar (R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota) Mais informações: @doctrattoriaewinebar

Com pegada sofisticada e clima nova-iorquino, o Vasto desembarcou em Fortaleza em 2022 para oferecer uma gastronomia contemporânea, em uma configuração propícia para grandes encontros. Localizado no bairro Meireles, o restaurante ocupa uma área de 2 mil m², com capacidade total para cerca de 400 pessoas.

Pensado para atender desde jantares intimistas a confraternizações de grande porte, a casa disponibiliza sete espaços internos, que apresentam diferentes estilos e atmosferas. Para discursos, apresentações ou momentos especiais, todos estes são equipados com recursos como projetor e microfone.

Para quem deseja celebrar em grupo, o restaurante oferece menus planejados a partir de R$ 89, e afirma poder adaptar o formato, do almoço ao jantar completo, com flexibilidade para personalização conforme o perfil do evento.

Para este fim de ano, há destaque para o menu de brunch, que vem ganhando popularidade entre aqueles que querem confraternizar no período matutino. Segundo Luiz Feitosa, sócio-diretor do Vasto, é uma alternativa atraente pelas opções em conta e boa variedade de comidas, ideal para encontros diurnos e mais descontraídos.

Quando: segunda a quinta, de 11h30 às 15h e de 17h à meia-noite; de sexta a domingo, de 11h30 à meia-noite

segunda a quinta, de 11h30 às 15h e de 17h à meia-noite; de sexta a domingo, de 11h30 à meia-noite Onde: Av. Senador Virgílio Távora, 511 - Meireles

Av. Senador Virgílio Távora, 511 - Meireles Mais informações: @vastofortaleza

Criado em 2021, no coração da Maraponga, o Grand Parrilla Maraponga nasceu do desejo pessoal do proprietário Fabrício, apaixonado pelas grandes steakhouses de Nova York, de trazer ao bairro uma experiência que unisse cortes premium, ambiente elegante e um serviço de alta hospitalidade.

Quatro anos depois, a casa segue como referência entre os amantes de carnes maturadas, mantendo a parrilla como protagonista e práticas como o dry aged, que garantem texturas e profundidade de sabor aos cortes especiais.

Além do atendimento diário, a casa também se destaca como espaço versátil para confraternizações de fim de ano.

O complexo dispõe de dois ambientes para eventos, ambos para até 100 pessoas. No térreo, há um salão equipado com palco, som profissional e iluminação de festa, ideal para celebrações festivas. Já o espaço do andar superior, frequentemente escolhido para recepções formais, oferece privacidade e estrutura completa.

Para grupos, o restaurante trabalha com um menu especial de eventos, com bebidas à vontade, entrada, prato principal e sobremesa. Com valores a partir de R$ 129, os cardápios podem ser personalizados conforme o formato da festa.

A parte de bebidas conta com cardápios de drinks e coquetéis com valores promocionais, facilitando as harmonizações.

Quando: segunda-feira a domingo, das 11h às 23 horas

segunda-feira a domingo, das 11h às 23 horas Onde: Av. Godofredo Maciel, 3191 - Maraponga

Av. Godofredo Maciel, 3191 - Maraponga Mais informações: @grandparrilla

Localizado na Cidade dos Funcionários, o Jardins Lounge Bar passou a integrar o circuito de confraternizações ao abrir sua agenda para eventos privados às segundas-feiras, mediante formato e número de pessoas definidos conforme cada grupo.

A casa, que funciona diariamente com música ao vivo, adapta sua operação para receber comemorações de pequeno e médio porte.

Para o período de fim de ano, o Jardins disponibiliza três opções de pacotes, todos servidos com bebidas não alcoólicas à vontade e isentos de couvert.

A primeira opção, a partir de R$ 64,90 por pessoa, oferece pratos clássicos da casa, como o típico feijão-verde, acompanhamentos e opções de bebidas e sobremesas.

Já a terceira vertente, que sai a partir de R$ 104,90, propõe versões mais completas dos pratos, como arroz de camarão e filé ao molho gorgonzola.

