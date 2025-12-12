Daniel Groove marca 25 anos de carreira com show gratuito na Estação

Foto: CHAY CAMPOS/ Divulgação Daniel Groove comemora 25 anos de carreira com show na Estação das Artes

Daniel Groove volta aos palcos de Fortaleza para um momento que marca não apenas sua trajetória, mas também parte da história recente da música cearense.

Nesta sexta, 12, o cantor, compositor e produtor comemora 25 anos de carreira com um show na Estação das Artes que reúne sucessos, releituras e encontros que atravessaram sua caminhada desde o início dos anos 2000.

Reconhecido como um dos nomes mais elogiados de sua geração, Groove já levou sua música às cinco regiões do País, passando por palcos como o Circo Voador (RJ), Sesc Pompeia e Auditório do Ibirapuera (SP), Teatro Paiol (PR), além de festivais de peso como Lollapalooza, Abril Pro Rock, Se Rasgun, Goiânia Noise e Maloca Dragão.

Um percurso que começou oficialmente em 2000, com o lançamento do álbum “Groove tá na mão”, primeiro dos seus cinco discos oficiais.

Para o show na Estação das Artes, o artista revisita o melhor de sua discografia, com foco em seus três álbuns solo: “Giramundo” (2013), “Romance pra Depois” (2015) e “Levante” (2018). "Giramundo" foi eleito o Melhor Álbum de MPB no Prêmio Dynamite 2014.

Participações Especiais no Show

A noite também será marcada por participações especiais de artistas que fazem parte da história de Groove. Alex Tea, Daniel Peixoto e Gabriel Aragão, vocalista da banda Selvagens à Procura de Lei, estão entre os convidados do evento.

Após Fortaleza, Daniel Groove segue a celebração em um segundo show comemorativo, no dia 17 de janeiro, no Centro Cultural do Cariri, no Crato.

Daniel Groove -25 anos