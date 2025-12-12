Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 12 de dezembro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu sugere atenção para organizar a rotina e preparar-se para possíveis demandas, com chances de ajustes benéficos. O momento propõe abertura para acordos e negociações, que podem ser promissoras.
21/04 a 20/05
O céu indica que o signo de Touro pode se deparar com questões complexas em grupos, trazendo chances de avaliação das relações sociais. A percepção sobre as pessoas ao redor fica mais aguçada.
21/05 a 20/06
Signo de Gêmeos, há sinais de que sua vida pessoal pede revisão e mudanças durante a Lua Minguante. Procure estratégias e mantenha a diplomacia com aqueles ao seu redor, pois o céu aponta tensões com Sol, Marte, Saturno e Netuno, mas traz harmonia com Urano.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, nesta sexta-feira, o céu indica a necessidade de uma postura emocionalmente discreta para lidar com possíveis estresses e desafios. Nesse cenário, adaptar-se às mudanças e aprimorar o senso crítico frente a situações complexas pode ser uma boa saída.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, sexta-feira é um dia para ser prudente com as finanças. O céu indica circunstâncias tensas que pedem austeridade nos gastos, sejam eles individuais ou compartilhados. Particularmente, lembre-se que estratégias financeiras planejadas podem ser de grande auxílio.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, a sexta-feira indica um momento para revisar e ajustar suas ambições diante de desafios. É uma chance de aperfeiçoar habilidades inovadoras e se abrir para mudanças.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica que é importante desacelerar e repensar estratégias para encarar desafios que o tirem da zona de conforto. Fortalecer a resiliência pode ser o caminho.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu sugere cautela nas relações com grupos, buscar ser discreto e diplomático pode ajudar a evitar conflitos. Considere revisar seu círculo social.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica uma fase complexa na área de trabalho, com dúvidas sobre a carreira e o potencial de sucesso. Mantenha o pensamento flexível e desafie preconceitos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, hoje pode ser um dia de reflexão profunda, revisitando desafios passados que deixaram marcas. Evite se prender a frustrações e use habilidade para lidar com as situações.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica uma necessidade de ajustes no universo financeiro. É hora de aprimorar sua capacidade analítica e praticar a autocrítica para enfrentar desafios.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica possível tensão em relacionamentos, o que pode trazer à tona insatisfações. Tente refletir cuidadosamente e de forma reservada sobre o que te incomoda.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência se distinguirá por seus talentos e virtudes; sua grande generosidade pode ser vista através de sua aura. Será estimado por todas as pessoas de bem que possuam as mesmas qualidades e virtudes. Fiel executor das causas nobres, incentiva as pessoas, através de seu exemplo, a seguirem sua boa conduta. Luta pelo bem e glorifica a Deus.
O SANTO
Em 1531, a Virgem Santíssima apareceu a Juan Diego, um indígena que caminhava para a cidade do México, a fim de participar da missa. Ela pediu para ele ir ao bispo e lhe pedir que construísse um santuário para a honra de Deus. O bispo pediu um sinal e a Virgem deu ao indígena rosas enroladas em um manto. O prelado viu não somente as rosas, mas a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe pintada no manto. O tecido, feito de cacto, não dura mais do que 20 anos e esse já existe há mais de 450 anos. Em 1971, peritos deixaram cair ácido nítrico sobre a pintura, mas isso não estragou a imagem. Com a invenção e ampliação da fotografia, descobriu-se que a figura de Juan Diego, do referido bispo e do intérprete se refletiu e ficou gravada nos olhos do quadro de Nossa Senhora.