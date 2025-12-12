Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 12 de dezembro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu sugere atenção para organizar a rotina e preparar-se para possíveis demandas, com chances de ajustes benéficos. O momento propõe abertura para acordos e negociações, que podem ser promissoras.

Touro 21/04 a 20/05 O céu indica que o signo de Touro pode se deparar com questões complexas em grupos, trazendo chances de avaliação das relações sociais. A percepção sobre as pessoas ao redor fica mais aguçada.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Signo de Gêmeos, há sinais de que sua vida pessoal pede revisão e mudanças durante a Lua Minguante. Procure estratégias e mantenha a diplomacia com aqueles ao seu redor, pois o céu aponta tensões com Sol, Marte, Saturno e Netuno, mas traz harmonia com Urano.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, nesta sexta-feira, o céu indica a necessidade de uma postura emocionalmente discreta para lidar com possíveis estresses e desafios. Nesse cenário, adaptar-se às mudanças e aprimorar o senso crítico frente a situações complexas pode ser uma boa saída.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, sexta-feira é um dia para ser prudente com as finanças. O céu indica circunstâncias tensas que pedem austeridade nos gastos, sejam eles individuais ou compartilhados. Particularmente, lembre-se que estratégias financeiras planejadas podem ser de grande auxílio.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, a sexta-feira indica um momento para revisar e ajustar suas ambições diante de desafios. É uma chance de aperfeiçoar habilidades inovadoras e se abrir para mudanças.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica que é importante desacelerar e repensar estratégias para encarar desafios que o tirem da zona de conforto. Fortalecer a resiliência pode ser o caminho.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu sugere cautela nas relações com grupos, buscar ser discreto e diplomático pode ajudar a evitar conflitos. Considere revisar seu círculo social.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica uma fase complexa na área de trabalho, com dúvidas sobre a carreira e o potencial de sucesso. Mantenha o pensamento flexível e desafie preconceitos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, hoje pode ser um dia de reflexão profunda, revisitando desafios passados que deixaram marcas. Evite se prender a frustrações e use habilidade para lidar com as situações.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica uma necessidade de ajustes no universo financeiro. É hora de aprimorar sua capacidade analítica e praticar a autocrítica para enfrentar desafios.