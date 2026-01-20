Indicados ao Oscar 2026 serão conhecidos na quinta-feira, 22

Foto: Victor Jucá/Divulgação "O Agente Secreto" é o representante brasileiro para concorrer ao Oscar

A temporada do Oscar 2026 já está oficialmente em andamento e começa a ganhar contornos mais claros à medida que se aproxima o anúncio dos indicados. É a divulgação da lista oficial de concorrentes, realizada na próxima quinta-feira, 22, que costuma redefinir apostas, estratégias de campanha e o interesse do público.

Enquanto a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirma o calendário e detalha as regras de votação, os primeiros títulos começam a se consolidar no radar de críticos, especialistas e estúdios. Esse período inicial é decisivo para entender quais filmes entram de vez na corrida.

O anúncio oficial dos indicados ao Oscar 2026 acontece em 22 de janeiro de 2026. A divulgação será feita em uma transmissão ao vivo com alcance global, seguindo o formato tradicional adotado pela Academia nos últimos anos. A expectativa é que o longa brasileiro "O Agente Secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho com protagonismo de Wagner Moura, figure na lista de indicados de categorias como Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro.

A transmissão ao vivo do anúncio dos indicados poderá ser acompanhada no site oficial da premiação. Além disso, a Academia exibirá o evento em suas redes sociais, como YouTube, Instagram, TikTok e Facebook.

A entrega das estatuetas do Oscar 2026 será realizada no dia 15 de março, às 20 horas, com transmissão ao vivo pela ABC e exibição simultânea em plataformas digitais.Os vencedores são revelados apenas durante a cerimônia, encerrando oficialmente a temporada.