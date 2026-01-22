Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 22 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu traz a chance de reflexões profundas diante dos desafios. Evite o pessimismo em momentos de fragilidade, ao invés disso aprimore sua gestão familiar.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica possível cuidado na exposição social, com um aumento no compromisso entre amigos devido à conexão entre Lua e Saturno. Há chance de o diálogo ser a chave para desvendar oportunidades.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um aumento na responsabilidade, sobretudo na área do trabalho, com a união de Lua e Saturno favorecendo uma postura rígida na administração das tarefas. Pode ser um bom momento para usar o raciocínio crítico e estabelecer planos que permitam aproveitar as oportunidades.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer nesta quinta-feira, a confluência entre Lua e Saturno indica um momento de amadurecimento focado em metas a longo prazo e favorece atividades que requeiram introspecção e disciplina.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica maior introspecção por conta da conjunção entre Lua e Saturno na área íntima. Isso favorece o amadurecimento de questões importantes e a estruturação da vida em longo prazo. Existe também a chance de suas ambições acharem caminhos para se desenvolverem.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica um amadurecimento nas parcerias. Com a Lua e Saturno em harmonia, é um bom momento para afinar interesses e criar estratégias em grupo.
23/09 a 22/10
O signo de Libra pode se sentir bem ao organizar sua rotina e sanar dívidas, conforme indica a conjunção Lua-Saturno na área cotidiana. Por outro lado, parece haver a necessidade de uma revisão sincera no amor e em evitar conflitos ideológicos que possam desequilibrar a relação.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para moderar a exposição da imagem pública e usufruir dos prazeres com sabedoria. Um olhar criterioso e seleto pode melhorar a qualidade das experiências e fortalecer redes de contatos.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica uma chance de fortalecer o laço familiar e melhorar a qualidade de vida com a rotina estruturada. Pode ser um bom momento para estabelecer acordos com quem convive.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que o pensamento crítico pode se destacar, favorecendo uma análise mais apurada em suas conversas e acordos. Isso pode beneficiar os estudos.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica necessidade de equilíbrio entre responsabilidades na área material e ações de autocuidado e saúde. Mostre criatividade na gestão desses aspectos.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um dia eficiente nos projetos de trabalho. Lua e Saturno sinalizam estabilidade emocional e senso de responsabilidade.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, tem habilidade para entender mensagens e revelações simbólicas. O mundo astral é manifestado através do inconsciente, ocorrendo visões, premonições, ou mesmo imagens de mundos superiores. Suas faculdades psíquicas são manifestadas nos pequenos detalhes, como na música, na poesia, na literatura e na filosofia.
O SANTO
Nasceu na Espanha, em Huesca, no século terceiro. De uma família muito distinta e conhecida por todos, ele escolheu ser cristão e, assim, viver a santidade. Vicente viveu num período muito difícil da Igreja. Um tempo em que Diocleciano e Maximiano - imperadores -, começaram a perseguir os cristãos e forçar muitos a se declararem a favor dos deuses; caso contrário, seriam martirizados. Os tormentos o perseguiram. Foi um martírio lento, sempre com o objetivo de vencê-lo para que Darciano se desse como herói diante do Cristianismo, mas também com o objetivo de levar São Vicente a renunciar a própria fé, a sacrificar aos deuses. Fiel a Deus e sustentado pela oração, São Vicente tornou-se modelo para todos os cristãos e também padroeiro principal do patriarcado de Lisboa.