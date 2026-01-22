Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2026: Pré-carnaval na Beira Mar, com apresentação de escolas de bateria. Na foto, a bateria Baqueta.(Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Pré-Carnaval de Fortaleza está com diversas atrações em variados polos. Neste sábado, 24, o Polo do Aterro da Praia de Iracema inicia a programação com o cortejo das baterias de samba. Iniciando às 15 horas, com concentração no encontro das avenidas Barão de Studart e Beira Mar com Sambamor, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra, Baqueta Clube de Ritmistas e Bonde Batuque.

Quando: sábado, 24, a partir das 15 horas

sábado, 24, a partir das 15 horas Onde: concentração no encontro das avenidas Beira Mar e Barão de Studart

concentração no encontro das avenidas Beira Mar e Barão de Studart Mais informações: @carnavaldefortaleza

@carnavaldefortaleza Gratuito

Aniversário

Um dos maiores clássicos de fantasia do cinema mundial, "O Senhor dos Anéis" conquistou inúmeros fãs desde a estreia de "A sociedade do Anel", em 2001. A trilogia retorna ao cinema neste fim de semana para comemorar os 25 anos do lançamento. Em Fortaleza, o público pode assistir a "A sociedade do Anel" nesta quinta-feira, 22; "As Duas Torres", na sexta-feira, 23; e "O Retorno do Rei", no sábado, 24. Informações sobre valores e onde assistir podem ser verificados no site do Ingresso.com.

Quando: de quinta-feira, 22, a sábado, 24, horários variados

de quinta-feira, 22, a sábado, 24, horários variados Onde: cinemas dos shoppings Via Sul, Benfica, Jóquei, RioMar, RioMar Kennedy, North Shopping, Iguatemi e Parangaba

cinemas dos shoppings Via Sul, Benfica, Jóquei, RioMar, RioMar Kennedy, North Shopping, Iguatemi e Parangaba Vendas e mais informações: no site Ingresso.com



Música de câmara

O Museu da Fotografia Fortaleza recebe neste sábado, 24, às 15 horas, a 1ª edição do Projeto Lumières de 2026. Realizado pelo Grupo Ceará Nova Ensemble, a apresentação irá celebrar as eras da música clássica, com interpretações de Mozart, J. S. Bach, Rossini e Villa-Lobos. Na ocasião, o grupo terá a participação do Quarteto Som dos Arcos.

Quando: sábado, 24, às 15h

sábado, 24, às 15h Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito; retirada de ingressos no Sympla



Bloquinho de Verão

O quarto fim de semana do Bloquinho de Verão, evento realizado no Colosso Lake Lounge, promete animar o público amante do axé music. Neste sábado, 24, a festa terá shows de Bell Marques, Tarcísio do Acordeon, Rafa e Pipo Marques e Litto Lins.

Quando: sábado, 24, a partir das 15 horas

sábado, 24, a partir das 15 horas Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz) Quanto: R$ 250 (meia-entrada) e R$ 500 (inteira)

R$ 250 (meia-entrada) e R$ 500 (inteira) Vendas: Efolia





Noite de Boemia

A Budega do Molí, no bairro Aldeota, promove nesta quinta-feira, 22, uma programação especial com apresentação da cantora Regina Marrom, que irá cantar clássicos do bolero e do brega. No Projeto Varandão, o público pode esperar canções de Nubia Lafayette, Diana, Nana Caymmi, Altemar Dutra, Jessé, Reginaldo Rossi, Moacir Franco e Nelson Gonçalves.

Quando: quinta-feira, 22, das 19h às 22 horas

quinta-feira, 22, das 19h às 22 horas Onde: Budega Molí (rua Gal. Joaquim de Andrade, 36 - Aldeota)

Budega Molí (rua Gal. Joaquim de Andrade, 36 - Aldeota) Mais informações: @budegamoli



Mostra RetroExpectativa

Tem início nesta quinta-feira, 22, a 12ª Mostra RetroExpectativa. A partir das 14 horas será exibido "A Cronologia da Água", "Sirat", "Cidade dos Sonhos", "Greice" e "Hamnet: A vida antes de Hamlet". Já às 20h30, terá show gratuito do Dipas no Espaço Rogaciano Leite Filho.

Quando: quinta, 22, às 14 horas

quinta, 22, às 14 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 5

a partir de R$ 5 Mais informações: @dragaodomar



Férias na Estação

Neste sábado, 24, a Estação das Artes recebe o show da cantora Céu, que retorna a Fortaleza com apresentação da turnê "20 anos", em que celebra seu álbum de estreia, lançado em 2005, e que traz no repertório as canções "Malemolência", "Vinheta Gritante", "Roda" e outros sucessos que marcaram a trajetória da cantora e compositora. O show tem início às 20h10 e terá acessibilidade em Libras. A entrada gratuita é mediante lotação do equipamento cultural.

Quando: sábado, 24, às 20h10min

sábado, 24, às 20h10min Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito; sujeito à lotação



