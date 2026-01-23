Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 23 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica uma fase positiva para se juntar a grupos, seja no social, pessoal ou profissional. Demonstre solidariedade para o bem comum, mas evite excesso de competitividade.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, sexta-feira pode ser produtiva no trabalho, com chances de mostrar determinação e vigor nos afazeres diários. É um bom momento para trabalhar em grupo e motivar colegas.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, a sexta-feira pode ser um bom momento para aprimorar a autoconfiança e buscar novas inspirações. Experimente diversificar seus passatempos entre estudos, viagens e lazeres culturais.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica possíveis extravasamentos emocionais com Marte em uma área íntima. Uma boa dica é cultivar a inteligência emocional e aprimorar estratégias para lidar com desafios.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, Marte aponta para um aumento da interação em grupo e da confiança em lidar com pessoas. Potenciais desafios de território podem surgir, então use a assertividade de forma positiva, motivando os outros e expressando solidariedade.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o dia indica dinamismo na rotina diária e eficiência nos processos devido à presença de Marte na área de rotinas. Um pouco de audácia pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos, mas não esqueça de minimizar os riscos. Equilibre trabalho e prazer, já que Marte está alinhado com Sol, Mercúrio e Vênus.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica que as atividades em grupo podem ganhar dinamismo, estimulando conversas e momentos de lazer compartilhados. Problemas podem surgir, exija autocontrole e diplomacia.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, a sexta-feira é de proatividade na gestão da casa, com a entrada de Marte na área familiar. Evite desgaste físico e fomente a união com quem mora com você. Na vida amorosa, há um forte indicativo para reequilíbrio da relação e revisão de sentimentos, fortalecendo o envolvimento afetivo.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, Marte adentra a área da comunicação, abrindo espaço para mais assertividade e confiança na defesa de interesses. A relação com Sol, Mercúrio e Vênus sugere cautela com a agressividade e com espontaneidade exagerada que podem causar desconfortos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o cenário indica um momento de decisões firmes nas áreas financeira e material. É uma oportunidade para priorizar o planejamento e a economia criativa.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento de força de vontade, trazendo determinação para focar nos próprios interesses. Vitalidade e bom humor podem influenciar positivamente a aparência e as atitudes, aprimorando a comunicação interpessoal.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que pode haver um aumento de energia para superar desafios, porém é necessário evitar ações apressadas e descansar.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, é inteligente, irreverente, carismático e possui forte magnetismo pessoal. Tem extraordinária intuição quando o assunto refere-se a descobrir a verdade, bastando um olhar para identificar a verdadeira intenção. Não gosta do que é vago, abstrato, querendo sempre entender tudo em todos os detalhes. Tem grande sagacidade e paciência.
O SANTO
Segundo os escritos foi por intercessão de Nossa Senhora, a pedido de seus pais, que Ildefonso nasceu. Assim, o culto mariano tomou grande parte de sua vida religiosa, ponteada por aparições e outras experiências de religiosidade. Ildefonso veio ao mundo no dia 08 de dezembro de 607, em Toledo, na Espanha. De família real, que resistiu aos romanos, mas, que se renderam politicamente aos visigodos, foi preparado muito bem para o futuro. Com de seu tio e bispo de Toledo, Eugênio II, contra sua vontade foi eleito para o cargo. Chegou a se esconder para não ter que aceitá-lo, sendo convencido pelo rei dos visigodos. Depois disso, Ildefonso desempenhou a função com disciplina nos preceitos do cristianismo, a mesma que exigia e obtinha de seus comandados.