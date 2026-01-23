Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 23 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica uma fase positiva para se juntar a grupos, seja no social, pessoal ou profissional. Demonstre solidariedade para o bem comum, mas evite excesso de competitividade.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, sexta-feira pode ser produtiva no trabalho, com chances de mostrar determinação e vigor nos afazeres diários. É um bom momento para trabalhar em grupo e motivar colegas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, a sexta-feira pode ser um bom momento para aprimorar a autoconfiança e buscar novas inspirações. Experimente diversificar seus passatempos entre estudos, viagens e lazeres culturais.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica possíveis extravasamentos emocionais com Marte em uma área íntima. Uma boa dica é cultivar a inteligência emocional e aprimorar estratégias para lidar com desafios.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, Marte aponta para um aumento da interação em grupo e da confiança em lidar com pessoas. Potenciais desafios de território podem surgir, então use a assertividade de forma positiva, motivando os outros e expressando solidariedade.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o dia indica dinamismo na rotina diária e eficiência nos processos devido à presença de Marte na área de rotinas. Um pouco de audácia pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos, mas não esqueça de minimizar os riscos. Equilibre trabalho e prazer, já que Marte está alinhado com Sol, Mercúrio e Vênus.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica que as atividades em grupo podem ganhar dinamismo, estimulando conversas e momentos de lazer compartilhados. Problemas podem surgir, exija autocontrole e diplomacia.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, a sexta-feira é de proatividade na gestão da casa, com a entrada de Marte na área familiar. Evite desgaste físico e fomente a união com quem mora com você. Na vida amorosa, há um forte indicativo para reequilíbrio da relação e revisão de sentimentos, fortalecendo o envolvimento afetivo.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, Marte adentra a área da comunicação, abrindo espaço para mais assertividade e confiança na defesa de interesses. A relação com Sol, Mercúrio e Vênus sugere cautela com a agressividade e com espontaneidade exagerada que podem causar desconfortos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o cenário indica um momento de decisões firmes nas áreas financeira e material. É uma oportunidade para priorizar o planejamento e a economia criativa.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento de força de vontade, trazendo determinação para focar nos próprios interesses. Vitalidade e bom humor podem influenciar positivamente a aparência e as atitudes, aprimorando a comunicação interpessoal.