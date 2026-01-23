Pré-Carnaval: Betto Lins apresenta show "Okê Axê"

Foto: Tony Ramos/ Divulgação Betto Lins aposta no axé como linguagem do Carnaval

O cantor e compositor Betto Lins integra a programação do Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza com o show “Okê Axê”, que será apresentado no Parque Rachel de Queiroz, neste sábado, 24.



A apresentação acontece dentro da agenda oficial do Pré-Carnaval da Cidade e propõe uma celebração do axé music como linguagem viva e fundamental da cultura carnavalesca brasileira.



O espetáculo mergulha nas sonoridades do axé das décadas de 1980 e 1990, período que ajudou a moldar a identidade do Carnaval no País e que segue presente na memória afetiva do público.

No repertório, Betto revisita canções emblemáticas do gênero e músicas consagradas da folia, costurando ritmo, dança e musicalidade.

“O público pode esperar muita alegria, energia, movimento, positividade e musicalidade com muito ritmo, ingredientes que marcam presença dentro do axé music”, afirma o artista.



“Esse show nasceu de um ato comemorativo aos 40 anos do axé, porém aconteceram várias coisas que me impediram de colocar a ideia em prática. Somente esse ano foi possível, porque todo tempo é tempo de celebrar quando é algo que você se conecta”, explica Betto.



A escolha por revisitar o axé das décadas de 1980 e 1990 também tem relação direta com a história pessoal do cantor. Natural de Aracati, ele relembra a influência dos Carnavais da época em sua formação musical.

“Foi um período que marcou muito meus Carnavais. Comecei a ir para os Carnavais por volta de 1988, correr atrás dos trios. O ritmo que prevalecia era o axé music”, recorda.

O repertório do show foi construído de forma intuitiva, a partir de canções que atravessaram gerações.

“Foi de forma muito orgânica e visceral, pois a maioria das músicas marcaram uma geração. Claro que a gente não pode deixar de lado o momento atual”, diz. Entre os destaques está “Vampirinha”, de Ivete Sangalo, além de outros clássicos em que o axé dos anos 1980 e 1990 prevalece.

Além das releituras, Betto Lins apresenta a música autoral “É Noite de Luar”, composição em ritmo de axé que reforça o caráter autoral do espetáculo.

“O axé music me proporciona uma brasilidade e ancestralidade incríveis. É impressionante como eu consigo me conectar com as canções, com as letras e com as histórias que o axé traz”, afirma.

A música, lançada há dois anos, contou com produção de um músico baiano e, segundo o cantor, remete às composições de artistas como Netinho e Saulo.

Para Betto, a força dessas músicas está diretamente ligada ao contexto cultural que carregam. “Além de melodias e ritmos contagiantes, elas têm um contexto cultural muito forte em suas letras”, avalia.

Ele cita canções como “Faraó” como exemplo da permanência do axé no imaginário coletivo: “Você vê uma multidão de várias idades cantando a letra na ponta da língua. É incrível a força que a música tem”.

O show também dialoga com a diversidade musical de Fortaleza. “Acho Fortaleza uma cidade muito plural. O axé dialoga com nossa ancestralidade e também com influências do rock e de outros ritmos. Somos um País com uma musicalidade muito rica, e a Cidade reflete bem isso”, observa.

No palco, a trajetória artística de Betto aparece tanto nas canções autorais quanto nas escolhas do repertório.

“60% do setlist de ‘Okê Axê’ são músicas que sempre canto nos meus shows. Sempre dou um jeito de inserir um bom axé, porque, na verdade, o axé music traz muito axé”, resume o artista.





Show "Okê Axê"

Com: Betto Lins

Quando: sábado, 24, a partir das 17h

Onde: Parque Rachel de Queiroz (rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy)

Gratuito