Foto: Samuel Setubal Marcos Sampaio é editor-adjunto e crítico de música do Vida&Arte

Como provar que sua atividade é relevante? Como garantir ao leitor que, ao opinar sobre um trabalho artístico, você não está apenas dizendo se ele é bom ou ruim? Além disso, como chamar a atenção em meio a um “mar de pessoas” emitindo série de opiniões sem “muito conteúdo”?

Os contextos vistos a partir dessas indagações demonstram os desafios enfrentados pela crítica atualmente. Os questionamentos são elencados por Marcos Sampaio, jornalista, editor-adjunto e crítico de música do Vida&Arte. No O POVO desde 2009, ele assina há mais de uma década a coluna musical Discografia.

Em meio ao avanço da internet e principalmente das redes sociais, escrever críticas de música exige atenção para aspectos que ultrapassam o texto. Além das condições citadas no primeiro parágrafo, há o desafio de lidar com o “mundo multiplataforma”, na avaliação do jornalista.

“Há o livro, o YouTube, a rede social, o jornal impresso, os blogs, o podcast… Dar conta de tudo isso beira o impossível. Ao escolher um deles, você se arrisca a ser irrelevante em todos os outros. Então, é uma eterna corrida contra o tempo. É bastante desafiador”, relata o crítico.

Um quarto elemento elencado por Marcos Sampaio é relacionado à região: a dificuldade de “chamar a atenção” nacionalmente fazendo música ou vivendo dela no Nordeste. O mercado no Eixo Rio-São Paulo acaba sendo maior e tendo maior projeção, o que leva muitos artistas a se mudarem para esses locais para maior destaque.

Nesse sentido, é menor no Ceará o mercado editorial voltado à música e também o público leitor. Assim, “toda uma cadeia é prejudicada por isso”. “Continuamos e continuaremos sendo reféns da música no Sudeste não sei por quanto tempo, mas é outro grande desafio de fazer crítica musical - nesse aspecto, especificamente aqui em Fortaleza”, opina.

Como relembra, viveu a parte final do mercado editorial voltado para a música, cenário no qual se destacavam revistas como a Bizz. Sua bagagem de conhecimento teve grande influência de matérias de jornais, revistas e livros - sua biblioteca é particularmente vasta. Obras sobre a história da música foram grandes aliadas. “Eu lia e leio tudo com muita voracidade e fome de conhecer a história da música”, revela.

Com o crescimento de sites, blogs e de pessoas emitindo opiniões em redes sociais, como fica o cenário da crítica de música hoje? O jornalista analisa: “É a velha faca de dois gumes. Que bom que há espaço para muitas opiniões, mas que opinião é essa? Ao mesmo tempo em que todo mundo tem esse espaço, na internet também aparece um bocado de pessoas que emitem opiniões baseadas exclusivamente nas suas paixões”.

Ele acrescenta: “Acredito que o crítico de música também seja apaixonado, tenha seus ídolos, mas quanto mais informações para embasar seus textos, melhor. O que vai dizer se alguém é um bom crítico musical é o que ele escreve. Costumo dizer que o que interessa não é dizer se um disco é bom ou ruim. Ruim para quem? Bom para quem? Não dá para comparar, por exemplo, a obra do Mozart com o disco da Timbalada. São momentos, propósitos e formas diferentes de escuta”.

Quais as dicas, então, para quem deseja se aprofundar como crítico ou virar um? Para Marcos Sampaio, é fundamental “ler muito”. “Se quer ter uma opinião sobre qualquer coisa - música, arte ou política -, precisa ler bastante. É saber que todo dia você aprenderá algo novo ou conhecer uma pessoa nova”, defende.

Ele reforça: “Fazer crítica é muito mais do que dizer se algo é bom ou ruim. É saber emitir opinião de forma plural e aprofundada. E o aprofundamento só vem se tiver muita informação na sua cabeça. Se eu reler textos meus de 15 anos atrás, provavelmente vou discordar - e que bom, temos que estar mudando mesmo, não podemos ser estáticos eternamente. A vida não é parada”.

