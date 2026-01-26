Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 26 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica que a semana traz maior percepção e empatia com a presença de Netuno. As relações devem ser permeadas por solidariedade, graças ao encontro de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área das amizades.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica que os desafios podem trazer aprendizados valiosos, especialmente com Netuno destacado na área de crise e a Lua Cheia na área familiar. Potencialize suas habilidades no ambiente de trabalho com o agrupamento de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área profissional.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu da semana sugere um aumento da sua empatia, podendo estreitar laços nas amizades graças a Netuno. Com Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área espiritual, há chances de otimismo ao encarar desafios.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica chances de idealismo em relação às suas ambições e felicidades nas vocações, com a entrada de Netuno na área profissional e a combinação de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área íntima. Pode ser um bom momento para investir na felicidade, mas cuidado com gastos na Lua Cheia na casa material.

Leão 23/07 a 22/08 Nesta segunda-feira, o céu indica que o signo de Leão pode se sentir mais otimista e humano. Há chance de oscilações emocionais, exigindo autocuidado. Na área espiritual, a entrada de Netuno destaca seus valores e fé.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica um momento de reflexão profunda sobre sentimentos e vulnerabilidades, com a chegada de Netuno na área íntima, e a Lua em fase cheia na área de crise. Pode ser um bom momento para buscar estabilidade e conforto.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, esta segunda-feira pode ser de sinergia emocional. O céu indica que, com a presença de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área social, há chances de se conectar emocionalmente com os outros. No entanto, cuidado para não se perder na coletividade.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica atenção para o cotidiano e o ambiente familiar, com uma tendência para zelar pela saúde e criar um lar mais acolhedor. Dica, organize suas tarefas para reduzir o estresse, especialmente durante a Lua Cheia.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu desta segunda-feira sinaliza que o signo de Sagitário pode estar mais aberto às interações em grupo e valoração de trocas culturais. Há sinal para atenção na idealização excessiva de relações, principalmente com a Lua Cheia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica um tempo de foco na vida doméstica e nos vínculos íntimos, valorizando espaço e privacidade, especialmente na Lua Cheia.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu sugere uma semana cheia de insights intuitivos que ajudam a lidar com questões importantes. A entrada de Netuno na área das ideias e a conjunção entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em Aquário favorece a conciliação nos relacionamentos.