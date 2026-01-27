Artista cearense cria obra para lançamento da Copa do Mundo Feminina

Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP Entre os murais artísticos que ilustraram Copacabana, estão os painéis da artista cearense Tereza Dequinta

Fortaleza é uma das cidades a sediar a primeira Copa do Mundo Feminina Fifa, que ocorre em 2027 no Brasil. Copacabana recebeu, no domingo, 25, a cerimônia de lançamento da marca. Entre os murais artísticos que ilustraram o famoso bairro carioca, estão os painéis da artista cearense Tereza Dequinta.

Ela foi uma das oito artistas mulheres selecionadas para compor o painel de pinturas que cobriram a Avenida Atlântica no Festival de Arte Urbana, parte da programação do evento. Tereza é integrante do Acidum Project, duo estruturado com Robézio Marques e que tem trabalhos em pintura, intervenção e instalações.



A pintora cearense representa Fortaleza em um quadro de cores virantes, no qual predominam laranja, azul e vermelho. As outras capitais representadas por artistas são também cidades-sedes do campeonato. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília.

As artes no chão simbolizam a tradição brasileira de pintar as ruas durante o período de Copa do Mundo nas cores verde e amarelo.

No evento de lançamento, estiveram presentes figuras marcantes do futebol brasileiro, como a jogadora de futebol Marta, e políticos, como o governador do Ceará Elmano de Freitas.

Em entrevista ao jornalista Victor Barros, do O POVO, o secretário estadual do Esporte Rogério Pinheiro afirmou que sediar a primeira Copa do Mundo Feminina tem por objetivo “impulsionar a economia e o turismo e, acima de tudo, fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres por meio do esporte”.

A competição deve ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.