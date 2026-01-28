Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 28 de janeiro

21/03 a 20/04
O céu indica que para o signo de Áries, as relações pessoais ganham força com o diálogo, criando uma troca enriquecedora de ideias e criatividade graças à harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área de comunicação e amizades.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um crescimento do lado empreendedor, com aumento da praticidade e de ideias criativas. Pode ser um bom momento para explorar recursos financeiros alternativos, sempre voltado para a sustentabilidade.
21/05 a 20/06
É dia de conexões profundas para o signo de Gêmeos. Com o céu indicando entendimento entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, há chance de se expressar com mais facilidade. Aproveite para desenvolver ações solidárias.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu destaca sua habilidade estratégica, favorecendo tomadas de ação eficazes diante dos desafios e promovendo fortalecimento pessoal. Momentos de introspecção serão valiosos para reflexões sobre aprendizados.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica um fortalecimento nas parcerias com base na compreensão e cumplicidade. Isso advém da harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área dos relacionamentos, promovendo uma sólida rede de apoio.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, a clareza nas necessidades do dia a dia pode se intensificar, criando harmonia entre ideias e ações no trabalho. Converse com sua equipe e organize conjuntamente.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica uma abertura para ampliar ações no domínio espiritual-social. Os eventos coletivos podem levar uma reflexão sobre melhorias individuais.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu sugere um dia de entendimento e maturidade para lidar com questões pessoais. Você poderá contribuir para a harmonia no ambiente em que vive sendo solidário e bom ouvinte.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que a companhia será um aspecto importante na relação com os outros, sendo útil nas responsabilidades e possíveis oportunidades. O diálogo pode ser uma poderosa ferramenta.
22/12 a 20/01
O céu aponta eficácia na gestão do seu cotidiano, signo de Capricórnio, ao somar esforços e focar nas rotinas. Cuidado para não exaurir seu orçamento e valorize o que tem.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica chances de fortalecer a rede de contatos, criando oportunidades para suas ambições pessoais.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica que reflexões profundas e desafios podem surgir na área familiar. Há chance de melhorias se agir com confiança. Ser complacente com os próximos fortalece laços emocionais.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, é absolutamente correto, gosta de tudo colocado em ordem e nunca adia o que deve ser feito. Tem o domínio da comunicação, expressa com clareza seus sentimentos, embora possa parecer tímido e introvertido, num primeiro contato com pessoas desconhecidas. Tem fortes premonições, sobre fatos que acontecem quando menos se espera.
O SANTO
A vida de santidade de Santo Tomás foi caracterizada pelo esforço em responder, inspiradamente para si, para os gentios e a todos sobre os Mistérios de Deus. Nasceu em 1225 numa nobre família, a qual lhe proporcionou ótima formação, porém, visando a honra e a riqueza, e não a Ordem Dominicana, que atraia o coração de Aquino. Diante da oposição familiar, principalmente da mãe, Tomás chegou a viajar às escondidas para Roma com dezenove anos, para um mosteiro dominicano. Livre e obediente à voz do Senhor, prosseguiu nos estudos sendo discípulo do mestre Alberto Magno. A vida de Santo Tomás de Aquino foi tomada por uma forte espiritualidade eucarística, na arte de pesquisar e ensinar pela Filosofia e Teologia.