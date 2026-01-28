Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 28 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 O céu indica que para o signo de Áries, as relações pessoais ganham força com o diálogo, criando uma troca enriquecedora de ideias e criatividade graças à harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área de comunicação e amizades.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica um crescimento do lado empreendedor, com aumento da praticidade e de ideias criativas. Pode ser um bom momento para explorar recursos financeiros alternativos, sempre voltado para a sustentabilidade.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É dia de conexões profundas para o signo de Gêmeos. Com o céu indicando entendimento entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, há chance de se expressar com mais facilidade. Aproveite para desenvolver ações solidárias.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu destaca sua habilidade estratégica, favorecendo tomadas de ação eficazes diante dos desafios e promovendo fortalecimento pessoal. Momentos de introspecção serão valiosos para reflexões sobre aprendizados.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica um fortalecimento nas parcerias com base na compreensão e cumplicidade. Isso advém da harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área dos relacionamentos, promovendo uma sólida rede de apoio.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, a clareza nas necessidades do dia a dia pode se intensificar, criando harmonia entre ideias e ações no trabalho. Converse com sua equipe e organize conjuntamente.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica uma abertura para ampliar ações no domínio espiritual-social. Os eventos coletivos podem levar uma reflexão sobre melhorias individuais.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu sugere um dia de entendimento e maturidade para lidar com questões pessoais. Você poderá contribuir para a harmonia no ambiente em que vive sendo solidário e bom ouvinte.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica que a companhia será um aspecto importante na relação com os outros, sendo útil nas responsabilidades e possíveis oportunidades. O diálogo pode ser uma poderosa ferramenta.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu aponta eficácia na gestão do seu cotidiano, signo de Capricórnio, ao somar esforços e focar nas rotinas. Cuidado para não exaurir seu orçamento e valorize o que tem.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica chances de fortalecer a rede de contatos, criando oportunidades para suas ambições pessoais.