Caldo da Caridade

Ingredientes
1 litro de caldo de frango ou de legumes bem quente
2 a 3 ovos
2 a 3 colheres de sopa de farinha de mandioca (ou de milho)
1 colher de sopa de manteiga da terra ou manteiga comum
1/2 cebola pequena bem picada
1 dente de alho amassado
Sal a gosto
Pimenta-do-reino ou pimenta de cheiro a gosto
Cheiro-verde pra finalizar
Modo de preparo
Derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar transparente.
Acrescente o alho e
refogue rapidamente.
Junte o caldo quente e mantenha em fogo médio.
Bata levemente os ovos
e despeje no caldo,
mexendo sempre.
Vá acrescentando a farinha aos poucos, mexendo, até atingir a textura desejada.
Ajuste o sal, coloque
a pimenta e finalize com cheiro-verde.
Sirva bem quente.