Caldo da Caridade

Foto: Weber Haus/Divulgação Cachaça Amburana Weber Haus 77 Anos

Ingredientes

1 litro de caldo de frango ou de legumes bem quente

2 a 3 ovos

2 a 3 colheres de sopa de farinha de mandioca (ou de milho)

1 colher de sopa de manteiga da terra ou manteiga comum

1/2 cebola pequena bem picada

1 dente de alho amassado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino ou pimenta de cheiro a gosto

Cheiro-verde pra finalizar

Modo de preparo

Derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar transparente.

Acrescente o alho e

refogue rapidamente.

Junte o caldo quente e mantenha em fogo médio.

Bata levemente os ovos

e despeje no caldo,

mexendo sempre.

Vá acrescentando a farinha aos poucos, mexendo, até atingir a textura desejada.

Ajuste o sal, coloque

a pimenta e finalize com cheiro-verde.

Sirva bem quente.