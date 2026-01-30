Foto: Amecari/Divulgação Chef Frederico Jayme conduz a 2ª edição do Festival do Pequi, que celebra o ingrediente único do Brasil

O restaurante Amecari, comandado pelo chef Frederico Jayme, deu início na quarta-feira, 28, a 2ª edição do Festival do Pequi, encontro gastronômico que celebra um dos ingredientes mais simbólicos da culinária brasileira. O evento vai até o dia 31 de janeiro, com o objetivo de trazer uma experiência que envolve afeto e emoção através do paladar do público.

O festival é ponto de encontro de amantes da iguaria, que é única do Brasil, reunindo os que amam o ingrediente e outros que não gostam tanto. Fruto típico do Cerrado, o pequi carrega a identidade cultural do Brasil. Sua nomenclatura, por exemplo, vem do tupi-guarani e significa "pele espinhenta", por conta dos espinhos finos presentes no caroço da fruta.

"Eu amo pequi, mas sei que nem todo mundo sente o mesmo, por isso no festival temos o cardápio para amantes de pequi e o cardápio para os amados dos amantes de pequi, que querem vir junto, mas não provar da iguaria", explica o chef.

Frederico também explica que o momento é um despertar de memórias afetivas para muitos os que frequentam, pois o contato com o prato, muitas vezes, veio de entes queridos ainda na infância e adolescência.

"Tem pessoas que se emocionam, que fazem questão de me cumprimentar depois da experiência", afirma ele.

Nesta edição, o Amecari traz um menu degustação de 8 tempos, dividido em 4 passos, onde o pequi aparece de forma criativa e equilibrada, respeitando suas características marcantes como o sabor e o cheiro.



Festival do Pequi