Horóscopo: veja previsão dos signos para esta sexta, 30 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica ênfase na vida em casa hoje, sugerindo um bom momento para se dedicar à família e às melhorias no lar. Sua área doméstica promete trazer conforto emocional e prazeres compartilhados.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro nesta sexta-feira, o céu indica uma chance de se destacar como conselheiro generoso e atencioso, principalmente em situações de conflito.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos nesta sexta, o céu indica que há boas chances de elevação da autoconfiança, especialmente em questões práticas. É um bom momento para investimentos ou aquisições vantajosas.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase de autovalorização. A Lua e Júpiter em harmonia trazem equilíbrio emocional, aumentando as chances de conquistas pessoais.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, a sexta-feira pode ser um bom momento para superar desafios, fortalecer o interior e promover o crescimento pessoal. Alguma dificuldade pode chegar ao fim, trazendo satisfação e aprendizado.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma oportunidade para fortalecer seus laços fraternos e sociais. Aproveite para se divertir com amigos, sejam encontros presenciais ou virtuais, é um bom momento para aprender com essas experiências.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, esta sexta-feira sinaliza um bom momento para aproveitar a fase produtiva no trabalho. O céu indica que seu desempenho pode melhorar sua reputação e motivar os colegas a encararem desafios coletivos.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, a sexta-feira indica oportunidades de expansão. O alinhamento de Lua e Júpiter na área espiritual é propício para conexões intelectuais e uma percepção mais aguçada dos eventos.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um bom momento para introspecção, fortalecendo o autoconhecimento e auxiliando na gestão de recursos. Considere procurar apoio profissional para vantajosos investimentos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o encontro entre Lua e Júpiter na área de relacionamentos indica maior entrosamento emocional e possibilidade de fortalecer vínculos com quem lhe agrada.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, este pode ser um bom momento para lidar com questões do dia a dia com criatividade e determinação, o céu indica que há chance de prosperidade.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, a sexta-feira pode ser repleta de momentos divertidos e acolhedores, graças ao céu indicar uma união favorável entre Lua e Júpiter na área das atividades sociais e prazeres. Explore mais convívio agregador com amigos e familiares.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, possui serenidade, moderação, equilíbrio, autocontrole, harmonia e paciência. Assim, consegue com mais facilidade que os outros, estabilidade emocional, profissional e material. Benevolente mesmo com os inimigos, vive de maneira plena, tem alegria e prazer em viver. Sua vida não tem travas ou limites. Geralmente um autodidata, é bem informado sobre qualquer assunto.
O SANTO
Em Roma, em 1585, nasceu Jacinta, dentro de uma família muito nobre, religiosa, com posses, mas que possuía, principalmente, a devoção acima de tudo. Seus pais faziam de tudo para que os filhos conhecessem Jesus e recebessem uma ótima educação. Jacinta Marescotti que, então, tinha como nome de batismo Clarisse, foi colocada num convento para a sua educação, numa escola franciscana. Ela, crescendo na educação religiosa, com valores. No entanto, a boa formação sempre respeita a liberdade. Já moça e distante daqueles valores por opção, ela quis casar-se. Saiu da vida religiosa, para onde retornou depois de anos após o casamento de uma das irmãs. Empenhou-se na vida de oração, de pobreza, de castidade e vivência da regra de tal forma que tornou-se, mais tarde, superiora do convento.