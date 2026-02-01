Logo O POVO+
Confira agenda cultural deste domingo, 1º de fevereiro (1º/02)
Comentar
Vida & Arte

Confira agenda cultural deste domingo, 1º de fevereiro (1º/02)

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Gusttavo Lima (Foto: Rafael Manson/Divulgação)
Foto: Rafael Manson/Divulgação Gusttavo Lima

Sunset

O Coqueiral do Beach Park, em Aquiraz, recebe a festa "Paraíso Particular Sunset", do cantor Gusttavo Lima. Pensado em um evento que vai acompanhar o público durante o pôr do sol, o show terá participações de Calcinha Preta, Limão com Mel e Rey Vaqueiro.

  • Quando: domingo, 1º, a partir das 14 horas
  • Onde: Coqueiral do Beach Park (rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)
  • Quanto: a partir de R$ 490
  • Vendas: site BaladApp
Makem
Makem

Visibilidade Trans

Encerrando a Semana da Visibilidade Trans do Teatro Carlos Câmara, o equipamento cultural recebe neste domingo, 1º, a apresentação de Makem. Artista cearense de destaque, Makem realiza o show "Feitiço". Com repertório que passeia por sucessos atemporais, o momento é gratuito e livre para todos os públicos.

  • Quando: domingo, 1º, às 18 horas
  • Onde: Sala de Espetáculos Rogério Mesquita no Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro)
  • Gratuito

Sana 2026

O último dia da primeira parte do Sana 2026 tem atrações especiais que vão emocionar os fãs da cultura geek. O público poderá participar de painéis que vão ter presença dos atores Jack Gleeson (de "Game of Thrones"), Clive Standen e Lucy Martin (ambos de "Vikings").

  • Quando: domingo, 1º, a partir das 12 horas
  • Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
  • Quanto: a partir de R$ 55
  • Vendas: site Ticket360
Cantor e compositor Santijor
Cantor e compositor Santijor

Carnaval da MPB

Neste domingo, 1º, o Café Comércio é palco para uma apresentação carnavalesca que vai movimentar o fim de semana. Com início marcado para às 12 horas, o estabelecimento localizado no bairro Centro recebe o cantor e compositor Santijor (foto), que irá apresentar releituras da Música Popular Brasileira, desde clássicos a sucessos atemporais, em ritmo de Carnaval.

  • Quando: domingo, 1º, às 12 horas
  • Onde: Café Comércio (rua Doutor João Moreira, 207 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Bloco Farra na Jangada celebra aniversário de 3 anos com cortejo no Centro Cultural Belchior
Bloco Farra na Jangada celebra aniversário de 3 anos com cortejo no Centro Cultural Belchior

Pré-Carnaval

O primeiro domingo de fevereiro segue com programação de Carnaval intensa em diversos polos de Fortaleza. Com início às 10 horas, o Raimundo do Queijo terá apresentações da Farra na Jangada, Bloco Eu Quero Muito Mais, Samba do Zé e Ítalo Cortez. Às 13 horas, o Benfica recebe Izzy Lab, Banda Brasilis, Lidia Maria e O Bloco do Prazer e Banda Pira.

  • Quando: domingo, 1º, a partir das 10 horas
  • Onde: polos do Benfica e Raimundo do Queijo
  • Mais informações: @carnavaldefortaleza
  • Gratuito
O que você achou desse conteúdo?