Confira agenda cultural deste domingo, 1º de fevereiro (1º/02)

O Coqueiral do Beach Park, em Aquiraz, recebe a festa "Paraíso Particular Sunset", do cantor Gusttavo Lima. Pensado em um evento que vai acompanhar o público durante o pôr do sol, o show terá participações de Calcinha Preta, Limão com Mel e Rey Vaqueiro.

Quando: domingo, 1º, a partir das 14 horas

Onde: Coqueiral do Beach Park (rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Quanto: a partir de R$ 490

Vendas: site BaladApp



Visibilidade Trans

Encerrando a Semana da Visibilidade Trans do Teatro Carlos Câmara, o equipamento cultural recebe neste domingo, 1º, a apresentação de Makem. Artista cearense de destaque, Makem realiza o show "Feitiço". Com repertório que passeia por sucessos atemporais, o momento é gratuito e livre para todos os públicos.

Quando: domingo, 1º, às 18 horas

Onde: Sala de Espetáculos Rogério Mesquita no Teatro Carlos Câmara (rua Dr. João Moreira, 471 - Centro)

Gratuito



Sana 2026

O último dia da primeira parte do Sana 2026 tem atrações especiais que vão emocionar os fãs da cultura geek. O público poderá participar de painéis que vão ter presença dos atores Jack Gleeson (de "Game of Thrones"), Clive Standen e Lucy Martin (ambos de "Vikings").

Quando: domingo, 1º, a partir das 12 horas

Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 55

Vendas: site Ticket360



Carnaval da MPB

Neste domingo, 1º, o Café Comércio é palco para uma apresentação carnavalesca que vai movimentar o fim de semana. Com início marcado para às 12 horas, o estabelecimento localizado no bairro Centro recebe o cantor e compositor Santijor (foto), que irá apresentar releituras da Música Popular Brasileira, desde clássicos a sucessos atemporais, em ritmo de Carnaval.

Quando: domingo, 1º, às 12 horas

Onde: Café Comércio (rua Doutor João Moreira, 207 - Centro)

Gratuito; retirada de ingressos no Sympla



Pré-Carnaval

O primeiro domingo de fevereiro segue com programação de Carnaval intensa em diversos polos de Fortaleza. Com início às 10 horas, o Raimundo do Queijo terá apresentações da Farra na Jangada, Bloco Eu Quero Muito Mais, Samba do Zé e Ítalo Cortez. Às 13 horas, o Benfica recebe Izzy Lab, Banda Brasilis, Lidia Maria e O Bloco do Prazer e Banda Pira.