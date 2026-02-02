Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 2 de fevereiro

Foto: Rogério Rodrigues/Divulgação O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) promove até fevereiro de 2026 a exposição "Quilombos do Ceará - Este Povo Existe Sim!"

Última semana disponível para conferir a exposição "Quilombos do Ceará - Este Povo Existe Sim!" no Museu da Universidade Federal do Ceará (Mauc). Com curadoria da artista visual, pesquisadora e professora Cecília Calaça, a mostra propõe imersão na realidade, beleza e resistência das comunidades quilombolas cearenses pelas lentes do fotógrafo e pesquisador Rogério Rodrigues. O acervo reúne resultados de extenso trabalho de pesquisa e documentação que atravessou o Ceará durante 14 anos.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; visitação até 6 de fevereiro

Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Gratuito





Novos Talentos

Seguem abertas até 19 de fevereiro as inscrições para a nova edição do Novos Talentos, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. O curso é o principal programa de formação e seleção de novos profissionais para O POVO, direcionado a estudantes de Jornalismo a partir do 3º semestre. Os 10 alunos selecionados passarão por treinamento prático de três meses nas editorias do O POVO e da Rádio O POVO CBN, com supervisão dos jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira.

Quando: inscrições até 19 de fevereiro

Onde: exclusivamente pelo site fdr.org.br/novostalentos

Led Zeppelin

Está disponível no catálogo da HBO Max o documentário "Becoming Led Zeppelin". Ao longo de duas horas, a obra percorre a trajetória dos quatro roqueiros de "Stairway to Heaven" a partir da cena musical dos anos 1960. O longa-metragem explora as origens e a ascensão meteórica do Led Zeppelin, apesar de todas as adversidades. Contado nas próprias palavras de seus integrantes, é o primeiro filme oficialmente aprovado da banda. O documentário tem direção de Bernard MacMahon, que também assina o roteiro com Allison McGourty.

Onde assistir: HBO Max